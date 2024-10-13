Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

Нерезиденты завершили два этапа обмена, выкупив активы на 10,64 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении «Инвестиционной палаты», которая выступает организатором обмена активами, говорится, что нерезиденты завершили два этапа обмена заблокированными активами, выкупив ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд рублей. В ходе второго этапа физическими лицами-резидентами были предъявлены иностранные ценные бумаги, из которых нерезидентами было выкуплено активов на 2,54 млрд рублей, передает ТАСС.

Однако не все заявки нерезидентов были выполнены. Часть из них не были оплачены в установленный срок, и организатор торгов был вынужден их отклонить. Первый этап обмена завершился 13 августа 2024 года, по его итогам было выкуплено активов на 8,1 млрд рублей.

«Инвестпалата» рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг, однако для этого необходимо внесение изменений в процедуру, что связано с инфраструктурными ограничениями Национального расчетного депозитария и требует одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена активами, что позволяет россиянам получать компенсацию в рублях за замороженные иностранные бумаги, несмотря на препятствия со стороны западных регуляторов. Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как устроена схема, по которой россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.