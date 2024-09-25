Иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена замороженными активами

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает газета «Известия», иностранные инвесторы начали подавать заявки на участие во втором этапе обмена замороженными активами в России. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что несмотря на вмешательства западных регуляторов, зарубежные инвесторы проявляют интерес к обмену. На первом этапе нерезиденты выкупили активы на сумму около 8 млрд рублей, что составило четверть от общего объема заявок.

Механизм обмена был разработан в прошлом году, когда президент России подписал указ о компенсации в рублях за замороженные иностранные бумаги на счетах Национального расчетного депозитария (НРД). Этот процесс позволяет россиянам получить компенсацию за заблокированные активы. Первый этап завершился в августе, а теперь идет второй этап, на котором прогнозируется, что нерезиденты выкупят активы на сумму около 5 млрд рублей.

Однако зарубежные инвесторы должны учитывать риски, связанные с санкциями. Европейский союз ограничивает участие своих граждан в этом обмене, а США предоставили лицензии, которые позволяют завершить операции с российскими структурами, находящимися под санкциями. Это создает возможность для иностранных инвесторов участвовать в обмене.

Эксперты считают, что успешный второй этап может привести к дальнейшим итерациям этой программы. Генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина отметила, что многие инвесторы будут рады любым поступлениям, так как не ожидали вернуть средства. Если результаты будут положительными, власти могут увеличить лимиты на обменные заявки от российских инвесторов, чтобы охватить большее количество участников.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как устроена схема, по которой россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.