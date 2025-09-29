Румынские наемники прибыли для подготовки ВСУ на полигон Болграда в Одесской области

Tекст: Мария Иванова

В Одесской области на Украине были замечены румынские наемники, направленные для усиления ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, на полигоне в Болграде присутствуют не только местные военные, но и румынские «миротворцы», передает РИА «Новости».

Лебедев подчеркнул: «Карта местности (в Болграде Одесской области) нужна не столько местным, сколько румынскими «миротворцам», которые тоже присутствуют на полигоне». По его мнению, это может свидетельствовать о планах по скорому усилению харьковского направления.

Лебедев также сообщил, что в районе Болграда фиксируется активность: слышна стрельба, на полигоне будет происходить ротация военных. Он уточнил, что представители разных родов войск меняются и работают над составлением подробной карты местности и планом действий, что может быть связано с подготовкой к ротации и перегруппировке для усиления харьковского направления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харьковской области уничтожили группу наемников из Южной Америки.

Российские военные также уничтожили общежитие с иностранными наемниками ВСУ в этом регионе.

До этого подполье сообщило о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой.