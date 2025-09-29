В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.2 комментария
В Одесской области зафиксировано присутствие румынских наемников, прибывших для усиления ВСУ, при этом активность наблюдается на полигоне в Болграде.
В Одесской области на Украине были замечены румынские наемники, направленные для усиления ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, на полигоне в Болграде присутствуют не только местные военные, но и румынские «миротворцы», передает РИА «Новости».
Лебедев подчеркнул: «Карта местности (в Болграде Одесской области) нужна не столько местным, сколько румынскими «миротворцам», которые тоже присутствуют на полигоне». По его мнению, это может свидетельствовать о планах по скорому усилению харьковского направления.
Лебедев также сообщил, что в районе Болграда фиксируется активность: слышна стрельба, на полигоне будет происходить ротация военных. Он уточнил, что представители разных родов войск меняются и работают над составлением подробной карты местности и планом действий, что может быть связано с подготовкой к ротации и перегруппировке для усиления харьковского направления.
