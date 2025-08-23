  • Новость часаМинобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    23 августа 2025, 15:51

    Лавров и Байрамов обсудили безопасность и сотрудничество России и Азербайджана

    Главы МИД России Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили сотрудничество

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    Министры иностранных дел России и Азербайджана провели телефонные переговоры, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы МИД Азербайджана говорится, что Джейхун Байрамов и Сергей Лавров затронули вопросы региональной и международной безопасности, а также азербайджано-российской повестки дня.

    Обсуждались различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Сообщается, что стороны подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения Мехрибан Алиевой, первому вице-президенту Азербайджана.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Баку расширили использование национальных валют в торговле, а почти 80% расчетов за первые месяцы 2025 года прошли в рублях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила важность освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.

    21 августа 2025, 01:40
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    20 августа 2025, 22:53
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола

    Первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова

    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    @ t.me/rosatomru

    Tекст: Ирма Каплан

    Об историческом назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал» стало известно на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

    «Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

    На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

    До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

    Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

    Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, научный журналист Александр Уваров в диалоге с газетой ВЗГЛЯД рассуждал, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    23 августа 2025, 13:40
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    20 августа 2025, 21:43
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    22 августа 2025, 01:37
    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджан продолжает модернизировать армию, чтобы быть готовым к войне в любой момент, заявил президент страны Ильхам Алиев.

    «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», – приводит слова Алиева «Интерфакс».

    По его словам, Азербайджан не стремится к ведению вооруженных конфликтов, однако обязан гарантировать собственную безопасность в нынешних условиях. Алиев сообщил, что республика получила современные беспилотники и новые артиллерийские системы, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку. Зангезурский коридор, предназначенный для транспортной связи Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, передан под контроль США и получает название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    22 августа 2025, 12:34
    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне

    Политолог Козюлин: Слова Алиева о готовности к войне обращены к Армении и Ирану

    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет угрозами продавить ратификацию армянским парламентом соглашения Баку и Еревана. Также это послание Тегерану – противнику нынешнего плана освоения Зангезурского коридора. Но это заявление вызовет лишь ответную агрессивную реакцию Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее азербайджанская сторона заявила о готовности к войне.

    «Ранее Азербайджан и Армения подписали в Вашингтоне декларацию по мирному урегулированию, но весомая часть армянского парламента, а также делового и политического истеблишмента выступают против ратификации документа», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Слова Алиева могут быть элементом давления на армянских противников трехстороннего соглашения. Баку таким образом предупреждает Ереван о готовности снова прибегнуть к силовому сценарию, если не получится договориться мирным путем», – подчеркнул собеседник.

    «В какой-то мере заявление Алиева поможет Пашиняну обосновать перед парламентом необходимость ратификации соглашения и объяснить свои действия армянскому народу. Тем не менее сейчас в Армении большая часть общества считает этот договор позорным. Думаю, его ратификация приведет к новым уличным протестам», – добавил аналитик.

    «Также слова Алиева можно считать сигналом Тегерану – противнику освоения азербайджанской стороной Зангезурского коридора. Но уверен, это вызовет ответную симметричную реакцию Ирана в виде заявлений о мощи КСИР, новых вооружениях и готовности к войне», – спрогнозировал политолог.

    Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с людьми, переселившимися в Кяльбаджар, ранее контролируемый властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Глава государства в своем обращении к гражданам напомнил про победу азербайджанских вооруженных сил над Арменией, передает Azertag.

    «Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но Баку следит за возможными источниками угроз и наращивает военную мощь. После второй карабахской войны мы увеличили численность спецназа на тысячи бойцов, были созданы новые силы коммандос», – сказал он. Алиев добавил, что Азербайджан закупил самые современные БПЛА и артиллерийские системы, а также заключил контракты на поставку новых боевых самолетов.

    «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы», – подчеркнул он, и предостерег от провокаций против Азербайджана.

    Стоит отметить, что визит в Карабах состоялся накануне празднования дня рождения жены азербайджанского лидера Мехрибан Алиевой. Президент России Владимир Путин направил поздравление чете, отметив важность государственной деятельности первой леди. Он пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении.

    22 августа 2025, 10:50
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    21 августа 2025, 21:23
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    21 августа 2025, 12:24
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 14:51
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    22 августа 2025, 17:43
    Минюст внес политолога Маркова в список иноагентов

    Политолог Марков и проект «Алиф ТВ» попали в реестр иноагентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции объявило о расширении перечня иностранных агентов, куда были добавлены российские общественные и культурные деятели.

    Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.

    В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.

    Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России передал в суд уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента.

    Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся на территорию России, не должны работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием.

    Правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство об отмене налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.

    21 августа 2025, 02:25
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    21 августа 2025, 16:12
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 65 млн рублей и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    22 августа 2025, 19:12
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    @ Виктор Драчев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода затянутся из-за применения Украиной ракет при последней атаке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

    Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

    «Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

    Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.

    20 августа 2025, 19:21
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    «Первый заместитель генерального прокурора  Анатолий Разинкин обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», – сообщили в суде.

    Как отмечает «Коммерсантъ», иск был зарегистрирован в среду и сейчас находится на рассмотрении у судьи, который примет решение о его принятии и назначении даты заседания. По информации правоохранительных органов, предметом иска стали объекты недвижимости и активы, приобретенные Ивановым на неподтвержденные доходы.

    В числе ответчиков по иску могут быть упомянуты лица, аффилированные с Ивановым.

    В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.

    В июне Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей.

    20 августа 2025, 20:51
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал

    В Подмосковье выявили семь нелегальных таксистов-зазывал в Шереметьево

    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых правил в аэропорту Шереметьево уже зафиксировали семь случаев нелегального предложения услуг такси со стороны зазывал. Проверки проводят сотрудники МВД России.

    Проверки по выявлению нелегальных таксистов-зазывал стартовали в подмосковных аэропортах, передает ТАСС.

    В первый день мероприятий в Шереметьево пресекли семь случаев нелегального предложения услуг такси. Нарушителей вызвали в управление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

    «В аэропорту Шереметьево выявлены семь таксистов-зазывал, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в управление министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

    Он отметил, что рейды проходят ежедневно во всех крупных аэропортах региона – Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Для граждан штраф за нелегальные перевозки составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц – 20 тыс. руб., для юридических – 50 тыс. руб.

    Минтранс также отметил, что нелегальное такси опасно: пассажиры не застрахованы от несчастных случаев. Легальные такси отличаются белым кузовом с желтой полосой, шашечками, оранжевым фонарем и наличием данных о водителе и компании с QR-кодом в салоне. Для заказа рекомендуют использовать официальные приложения, службы по телефону или стойки такси в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы. В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево были задержаны 23 человека, в том числе пятеро полицейских.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию выбора только российских водителей для повышения безопасности.

