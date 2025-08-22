Оверчук сообщил о почти 80% расчетов России и Азербайджана рублем

Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Оверчук: Доля российского рубля в расчетах с Азербайджаном достигла 79,8%
Москва и Баку расширили использование национальных валют в торговле, при этом почти 80% расчетов за первые месяцы 2025 года проходили в рублях, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Доля российского рубля в расчетах между резидентами России и Азербайджана за январь-май 2025 года составила 79,8%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии в Астрахани.
«Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%», – заявил Оверчук.
Заседание комиссии прошло под руководством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. В мероприятии приняли участие представители профильных структур двух стран.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о планах БРИКС по переходу на расчеты в национальных валютах.