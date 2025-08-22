Оверчук сообщил о почти 80% расчетов России и Азербайджана рублем

Оверчук: Доля российского рубля в расчетах с Азербайджаном достигла 79,8%

Tекст: Евгения Караваева

Доля российского рубля в расчетах между резидентами России и Азербайджана за январь-май 2025 года составила 79,8%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии в Астрахани.

«Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%», – заявил Оверчук.

Заседание комиссии прошло под руководством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. В мероприятии приняли участие представители профильных структур двух стран.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о планах БРИКС по переходу на расчеты в национальных валютах.