Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Алиев с трибуны ГА ООН заявил, что Каспийское море гибнет не из-за климата
Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.
Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.
«Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.
Президент России Владимир Путин год назад пообещал дать поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.
Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.