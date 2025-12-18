  • Новость часаПри БПЛА-атаке на порт Ростова погибли два члена экипажа танкера и трое ранены
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    5 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    3 комментария
    18 декабря 2025, 06:13 • Новости дня

    Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу и конфликт с ней

    Tекст: Катерина Туманова

    Предостережение американского журналиста Такера Карлсона о том, что президент США в обращении к нации может объявить войну Венесуэле не реализовалось, так как глава Белого дома сконцентрировался на экономике, ее показателях и его заслугах в них.

    Президент США Трамп попытался успокоить американцев, обеспокоенных ростом стоимости жизни, объявив о планах выплатить специальную праздничную премию военнослужащим и ввести новые жилищные реформы в новом году.

    Кроме того, Трамп не преминул восхвалять свои достижения за первый год после возвращения в Белый дом и убеждать избирателей, что они по-прежнему должны винить его предшественника Джо Байдена в сохраняющихся экономических проблемах, передает Bloomberg.

    «Одиннадцать месяцев назад я унаследовал бардак, и я его исправляю. <...> Когда я вступил в должность, инфляция была худшей за 48 лет, а некоторые сказали бы, что и за всю историю нашей страны, что привело к беспрецедентно высоким ценам, сделав жизнь недоступной для миллионов американцев», – сказал Трамп.

    Самым важным заявлением стало решение выплатить военнослужащим по 1776 долларов, что должно принести поддержку 1,45 млн американцев в праздничный период.

    «Военнослужащие получат специальную выплату – мы называем её «Воинскими дивидендами» – до Рождества. В честь основания нашей страны в 1776 году мы отправляем каждому солдату 1776 долларов. Только представьте себе. И чеки уже в пути», –  добавил американский лидер.

    Но он также попытался развеять опасения, что его экономика не начала расти, заявив, что избиратели скоро увидят преимущества его налоговой реформы, снижения ипотечных ставок и более широкой жилищной реформы в новом году.

    «Вскоре я объявлю имя нашего следующего председателя Федеральной резервной системы, человека, который верит в значительное снижение процентных ставок, и ипотечные платежи снизятся ещё больше. В начале нового года я объявлю о некоторых из самых агрессивных планов жилищной реформы в американской истории», – пообещал Трамп.

    Bloomberg отмечает, что речь Трампа прозвучала на фоне эскалации кампании по оказанию давления на режим Мадуро в Венесуэле, включая объявление во вторник об эмбарго против санкционированных нефтяных танкеров. Хотя Трамп в общих чертах упомянул меры по борьбе с наркотиками, он не затронул вопрос возможной эскалации военной активности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией. Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе обращения к нации.

    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    17 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

    Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    @ HENRY CHIRINOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство американцев не одобряет возможную военную кампанию против Венесуэлы из-за наркотрафика. На этом фоне Дональд Трамп меняет тактику и смещает акцент на «кражу» Каракасом американских активов, нефти и земли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение США о блокаде подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу.

    «Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

    «Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

    По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

    «Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

    На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

    По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

    «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров
    Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также объявил «венесуэльский режим» террористической организацией.

    «Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что последствия для Венесуэлы будут «беспрецедентными» до тех пор, пока Венесуэла «не вернет Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые ранее украла».

    Трамп также заявил, что в связи с «кражей активов», а также «по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, назвав причины весомыми. США ранее объявили о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Комментарии (34)
    15 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации WSJ, Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион дополнительные вооружения и войска, передает РИА «Новости». Это дает президенту США Дональду Трампу новые мощные рычаги для усиления давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и, возможно, для его смещения, говорится в материале.

    По данным издания, в Пуэрто-Рико развертывают истребители пятого поколения F-35A, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W и самолеты Lockheed HC-130J, предназначенные для спасательных операций. Кроме того, недавно в Доминиканскую Республику перебросили американские самолеты-заправщики для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

    Военные аналитики, опрошенные WSJ, считают, что передислокация техники указывает на намерение Вашингтона начать боевые действия. Если Штаты пойдут на обострение, самый вероятный сценарий – точечные авиаудары по наземным целям. Эскалация может начаться с операций в киберпространстве и отключения спутниковой связи. Цель – лишить венесуэльские Вооруженные силы возможности использовать системы ПВО. В статье подчеркивается, что такие действия могут проводиться уже сейчас, чтобы подготовить почву для боя.

    Сотрудники венесуэльских портов рассказали изданию, что местные власти предупредили их о высокой вероятности американских ударов. Работник аэропорта в Валенсии сообщил, что рядом со взлетно-посадочной полосой и складами установили зенитные орудия. Он также добавил, что за последние две недели отменили более 80% рейсов.

    Ранее мировые цены на нефть выросли из-за роста напряженности между США и Венесуэлой.

    Комментарии (12)
    16 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету

    New York Times: Трамп подал иск к Би-би-си на 10 млрд долларов

    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив британскую телекомпанию в предвзятом монтаже фильма о событиях 6 января и ущербе своей репутации.

    Экс-президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд Майами иск против  Би-би-си на сумму 10 млрд долларов, передает The New York Times.

    Поводом стало спорное редактирование документального фильма, из-за чего, по словам Трампа, аудитория могла ошибочно подумать, что он призывал к насилию перед событиями 6 января 2021 года в Вашингтоне.

    В иске на 46 страницах Трамп обвиняет британскую телекомпанию в клевете и нарушении закона Флориды о недобросовестной конкуренции, требуя по 5 млрд долларов за каждое нарушение. Адвокаты Трампа заявили, что хотят привлечь BBC к ответственности за «умышленное, злонамеренное и обманное редактирование речи» с целью вмешательства в выборы президента США 2024 года. «Ранее уважаемая, а теперь опозоренная BBC оклеветала президента Трампа», – говорится в заявлении.

    Документальный фильм «Trump: A Second Chance?» вышел на канале Би-би-си в рамках передачи Panorama накануне прошлогодних выборов. В нем были смонтированы два кадра выступления Трампа с разницей почти в час, что, по мнению экс-президента и его защиты, создало ложное впечатление о его призывах. Би-би-си позже признала наличие редакционной ошибки и принесла извинения парламентскому комитету, однако руководство корпорации отвергло обвинения в предвзятости.

    Критика внутреннего аудита Би-би-си по поводу монтажа привела к немедленной отставке генерального директора Тима Дейви и главы BBC News Деборы Тернесс. Председатель правления Самир Шах также извинился перед Трампом лично, но представители сети считают, что оснований для иска о клевете нет.

    Ранее Трамп выиграл похожие дела против других американских СМИ – CBS и ABC выплатили по 16 млн долларов в рамках досудебных соглашений. Кроме того, у президента остается иск к The New York Times, который газета считает необоснованным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Би-би-си выразила сожаления президенту США Дональду Трампу в связи со скандалом с редактированием его выступления, но отказалась выплачивать компенсацию.

    В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам.

    Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планируемый банкетный зал Белого дома подорожал до 400 млн долларов, его строительство реализуют на частные пожертвования, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стоимость бального зала в Белом доме может составить до 400 млн долларов, хотя позднее выразил уверенность, что реальная сумма будет ниже заявленной, пишет Bloomberg со ссылкой на CNN.

    Президент отметил, что за последние 150 лет было много попыток создать такой зал, но только сейчас появится возможность проводить в нем церемонии инаугурации.

    Трамп подчеркнул, что проведение инаугураций в здании Капитолия связано с рисками для безопасности и неблагоприятной погодой, а новый зал будет оборудован бронированными окнами толщиной 13 сантиметров. По словам Трампа, окна будут «непробиваемыми для чего-либо, кроме гаубиц».

    Стоимость проекта ранее оценивалась в 200 млн долларов, однако сейчас значительно выросла. Первоначальный план предполагал, что зал не затронет существующие строения, однако теперь планируется снос Восточного крыла.

    СМИ отмечают, что Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов зала, и постройка будет крупнее нынешней резиденции и Западного крыла, где находится Овальный кабинет.

    В Белом доме подчеркивают, что проект финансируется за счет частных пожертвований, но не раскрывают, кто именно участвует в финансировании. Ранее во вторник федеральный судья не стал приостанавливать работы по иску Национального фонда исторического наследия.

    Выступая, Трамп выразил благодарность судье за «смелость при вынесении правильного решения».

    Ранее американская НКО National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное Трампом. Одним из адвокатов истцов выступил бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    До этого президента США обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    Еще раньше строители начали демонтаж восточного крыла Белого дома.

    Комментарии (11)
    17 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе предстоящего обращения к нации.

    Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой, заявил журналист Такер Карлсон, ссылаясь на одного из американских законодателей, передает РИА «Новости».

    Карлсон отметил, что в Конгрессе ему сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации.

    Он добавил: неизвестно, произойдет ли это на самом деле, но об этом ему рассказал лично один из членов Конгресса.

    Ожидается, что Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 по московскому времени в четверг. В Белом доме при этом сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам США.

    Ранее Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытках США захватить и взять под контроль природные ресурсы региона.

    Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин отметил, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 09:09 • Новости дня
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший заявил, что помолвлен с моделью Беттиной Андерсон.

    «Она сказала да», – сказал Трамп-младший, передает РИА «Новости».

    По данным прессы, отношения у пары начали складываться в 2024 году.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший участвовал во встречах с политиками из Восточной Европы и обсуждал возможности бизнеса, в том числе с бывшими премьерами Румынии и Болгарии.

    Trump Organization запустила собственную мобильную сеть.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп собрался выступить с обращением к гражданам США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что выступит с обращением к согражданам вечером 17 декабря (утро 18 декабря мск) из Белого дома.

    «Дорогие американцы, я выступлю с обращением к стране завтра вечером в прямом эфире из Белого дома», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он отметил, что выступление ожидается в 21.00 по восточному времени США (05.00 мск). По его словам, 2025 год стал «замечательным годом» для США, «и лучшее еще впереди». Трамп не стал уточнять основную тему предстоящего обращения и не сообщил подробностей своего выступления.

    Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире телеканала Fox News, что глава государства планирует подвести итоги уходящего года и рассказать обо «всех исторических достижениях года». По словам Ливитт, во время выступления Трамп также может «приоткрыть завесу политических решений в новом году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ предупредили о риске приостановки работы правительства США в начале 2026 года из-за разногласий по финансированию здравоохранения.

    По данным AFP, США на переговорах в Берлине требовали полного вывода украинских войск из Донбасса. По информации WSJ, США готовят наземные удары по Венесуэле.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    @ Alvaro DIaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп продолжает получать поддержку среди его сторонников за проведения военных ударов по подозреваемым в перевозке наркотиков судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, военные удары США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам у побережья Венесуэлы вызывают критику среди демократов и некоторых республиканцев в конгрессе, однако сторонники Трампа продолжают его поддерживать.

    Согласно опросам, республиканцы одобряют силовые действия Вашингтона в Карибском море и восточной части Тихого океана, последний из которых произошёл в понедельник. Такая поддержка придаёт Трампу политический простор для расширения кампании, которую он обосновывает борьбой с наркотрафиком.

    Действия США у берегов Венесуэлы совпадают с усилением давления на президента страны Николаса Мадуро. Хотя официально Вашингтон не связывает военные удары с желанием убрать Мадуро, Трамп ранее заявлял о возможности наземных операций и не скрывает стремления добиться ухода венесуэльского лидера.

    Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair прямо заявила: «Он хочет продолжать взрывать лодки, пока Мадуро не сдастся». Союзники Трампа в Конгрессе, включая сенатора Линдси Грэма, поддерживают такой подход: по их мнению, не удалось бы убрать Мадуро – это была бы «серьезная ошибка».

    Тем временем, по словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, «президент продолжит ставить американцев на первое место, нанося удары по наркоторрористам, привозящим смертоносный яд на наши берега – именно так, как он и был избран». Однако эксперты указывают, что свержение Мадуро может привести к дорогостоящим последствиям внутри США и усилить политическое противостояние.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 00:07 • Новости дня
    Times узнала о предостережении Вашингтоном Европы об активах России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    18 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль уточнил дату последнего разговора Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии новых разговоров Путина и Трампа после 16 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, согласно официальным данным, состоялась 16 октября, новых разговоров с тех пор не фиксировалось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 16 октября, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

    Песков, комментируя слова Трампа о якобы недавней беседе, призвал ориентироваться на информацию, официально опубликованную Кремлем.

    «Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом это было сравнительно недавно», – отметил пресс-секретарь.

    Также Песков подчеркнул, что после указанного телефонного разговора других обсуждений между лидерами двух стран не происходило.

    Накануне Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой.

    В Кремле заявили, что телефонный контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при необходимости может быть проведен в короткие сроки.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    В США спрогнозировали вероятность нового шатдауна начале 2026 года

    The Hill: США в начале 2026 года может ожидать новый шатдаун

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В начале 2026 года Соединенным Штатам может грозить очередная приостановка работы правительства из-за разногласий по финансированию здравоохранения, пишут американские СМИ.

    О вероятности нового шатдауна в США сообщила газета The Hill, передает ТАСС.

    Сенаторы не смогли достичь соглашения о продлении федеральных субсидий по программе Obamacare, и переговоры между демократами и республиканцами завершились безрезультатно.

    По информации издания, сенаторы от правящей партии заблокировали продление поддержки, из-за чего демократы рассматривают возможность использовать угрозу шатдауна как инструмент давления на оппонентов для принятия уступок по расходам на здравоохранение.

    Один из сенаторов-демократов заявил, что приостановка работы правительства в начале 2026 года вполне вероятна, если соглашение с республиканцами не будет достигнуто до конца января.

    Другой представитель демократов рассказал The Hill, что его партия может воспользоваться вопросом финансирования как рычагом воздействия на президента США Дональда Трампа, если он примет решение о масштабных военных ударах по Венесуэле.

    Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства в стране началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования и разногласий между Республиканской и Демократической партиями по ряду статей расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Около 750 тыс. федеральных служащих остались без работы.

    Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, что завершило рекордный в истории страны 43-дневный шатдаун.

    После этого министр образования США Линда Макмэон заявила, что эта ситуация подтвердила необходимость ликвидации возглавляемого ею ведомства.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 12:39 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии создал сайт с данными об уголовных делах против Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил специальную веб-страницу, посвященную уголовным делам президента США Дональда Трампа и ряда его приближённых.

    Как пишет Los Angeles Times, инициатива Ньюсома возникла на фоне его публичного противостояния с федеральными властями и снижения уровня преступности в штате, что он акцентировал в своих заявлениях, передает ТАСС.

    На сайте губернатора приводятся данные о «судимостях, коррупционных делах и связях с экстремистами» людей из окружения Трампа, в том числе о тех, кто был задержан по подозрению в мошенничестве, коррупции, торговле наркотиками или участии в событиях у Капитолия в 2021 году. Фотопортреты подозреваемых сгенерированы искусственным интеллектом и содержат яркую маркировку «преступник» или «осуждён».

    Сам Трамп в материалах web-страницы назван «главным преступником». В его «личном деле» упомянут случай получения в дар самолета Boeing 747-8 от катарской королевской семьи, а также содержатся обвинения в мошенничестве с криптовалютой и предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном. На сайте отдельно цитируется: «Суд Нью-Йорка обвинил президента [Трампа] в 34 случаях фальсификации деловой документации».

    Отмечается, что запуск веб-страницы рассматривается как ответ администрации Ньюсома на действия федеральных властей и Белого дома, где был создан аналогичный ресурс с информацией о СМИ, которые президент США обвинял в предвзятости. Сам губернатор Калифорнии регулярно комментирует решения Трампа в соцсетях, высмеивая и критикуя политику главы государства.

    В ноябре Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против главы США Дональда Трампа, которое было связано с предполагаемым вмешательством в выборы президента США в 2020 году.

    Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть

    Трамп заявил о намерении вернуть США права на нефть Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту военно-морской блокады Венесуэлы, введенной его администрацией, заявив, что этот шаг необходим для защиты американских интересов и предотвращения несанкционированной деятельности в регионе.

    «Мы не позволим никому пройти через то, чего не должно быть. Они забрали все наши энергетические права – не так давно они забрали всю нашу нефть... они забрали ее незаконно», – приводит слова Трампа журналистам в Белом доме агентство Anadolu.

    Его заявление прозвучало на следующий день после того, как он объявил о «полной и безоговорочной блокаде» всех подпадающих под санкции нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу или покидающих ее, назвав правительство Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией».

    Трамп расценил эти действия как ответ на то, что он назвал незаконным захватом американских энергетических активов, повторив претензии к нефтяному сектору Венесуэлы.

    «Мы получаем землю, права на добычу нефти, всё, что у нас было. Они забрали это, потому что у нас был президент, который, видимо, не следил за этим. Но мы не собираемся этого делать. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на добычу нефти. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они вышвырнули наши компании вон, и мы хотим их вернуть», – заявил американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    Комментарии (3)
    Главное
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой
    Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять «механикой»
    Российский вратарь ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
    Назван артист с самым большим гонораром за новогодний корпоратив
    Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации