Байден отверг подозрения в сговоре подчиненных по автоподписи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший президент США Джо Байден назвал «нелепыми» подозрения в сговоре среди его подчинённых по поводу использования автоподписи при подписании президентских указов, передает РИА «Новости». Байден подчеркнул: «Позвольте прояснить – я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны», – приводит его слова телеканал CBS.

Ранее бывший президент Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору провести расследование возможного сговора в применении автоподписи Байдена в официальных документах. Кроме того, глава комитета по надзору конгресса Джеймс Комер сообщил, что палата представителей выявила четырёх человек, которые подписывали документы от имени Байдена, однако их имена пока не раскрываются.

Трамп также заявлял, что Байден за время своего президентства якобы не подписал ни одного документа самостоятельно, а реальные решения принимали так называемые «радикальные левые лунатики», имевшие доступ к автоподписи. Байден, будучи самым возрастным президентом США, неоднократно становился объектом критики за свои оговорки и ошибки в публичных выступлениях, что его оппоненты использовали для сомнений в его способности руководить страной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США решил начать расследование по факту помилования Байденом членов своей семьи. Расследование по управлению страной во время отсутствия Байдена установило, кто исполнял обязанности президента. Американские следователи выяснили личности людей, которые подписывали официальные документы от имени Байдена.