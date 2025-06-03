Минюст США собрался расследовать помилования Байденом членов его семьи

Tекст: Антон Антонов

По данным Reuters, министерство юстиции США получило распоряжение провести расследование обстоятельств подписания Байденом ряда помилований, передает ТАСС.

Расследование, как отмечается в письме прокурора ведомства по помилованиям Эда Мартина, касается решений, принятых Байденом в последние дни его пребывания на посту. В первую очередь речь идет о помиловании членов семьи бывшего президента, а также 37 заключенных, для которых смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

Указывается, что расследование затронет вопросы компетентности Байдена. Оно должно также установить, мог ли кто-либо поставить подпись вместо Байдена с помощью автопера для подписания актов о помиловании без его ведома.

При этом не раскрывается, какие именно родственники Байдена попали под проверку и кто стал инициатором расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден в последние часы своего президентства в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Экс-глава государства считал, что при новой администрации они могут подвергнуться политически мотивированном преследованиям. Байден также объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.