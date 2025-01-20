Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Байден помиловал членов своей семьи в последние часы президентства
Джо Байден, завершающий срок на посту президента США, объявил о помиловании некоторых родственников в последние часы работы своей администрации.
Байден помиловал членов своей семьи, включая братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. В заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается, что члены его семьи подвергаются бескомпромиссным атакам и угрозам, которые, по его мнению, не прекратятся. Он отметил, что данные действия являются политически мотивированными преследованиями, цель которых – навредить ему лично, передает ТАСС.
Помилование охватывает братьев Байдена, Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, а также сестру президента Валери и ее мужа Джона. По словам Байдена, данный шаг не следует воспринимать как признание вины с их стороны.
Ранее Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.
Напомним, Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Трамп позже раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия.