Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
Суд в Москве взыскал с посольства Украины 8,6 млн рублей за долги по теплу
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и постановил взыскать с украинского дипломатического представительства около 8,6 млн рублей задолженности.
Исковые требования столичных энергетиков удовлетворены в полном объеме. Суд обязал ответчика выплатить более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за первые месяцы 2026 года и пени за нарушение сроков оплаты, передает РИА «Новости».
Все предыдущие споры МОЭК с посольством связаны с двумя договорами 2009 года на обеспечение здания теплом и горячей водой. С июля 2023 года арбитражный суд рассмотрел и полностью удовлетворил 17 подобных исков, взыскав с представительства в общей сложности около 54 млн рублей.
Ответчик своих представителей на судебные заседания не направляет, поскольку посольство Украины в России не функционирует с 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд отказался рассматривать иск московских энергетиков к украинскому посольству.
Весной инстанция зарегистрировала очередное заявление компании к дипломатическому представительству.
В прошлом году суд постановил взыскать с дипломатической миссии долги за воду и тепло.