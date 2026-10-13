Саудовская Аравия начала расследование сбоев ПВО при атаках хуситов

AP: Саудовская Аравия запустила расследование плохой работы ПВО

Tекст: Мария Иванова

Эр-Рияд выясняет, почему зенитные ракетные комплексы не смогли отразить несколько атак по аэропорту столицы, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Предварительные данные показывают, что хуситы перед основными ракетными ударами запускали волны беспилотников для перегрузки ПВО. Кроме того, ракеты могли менять траекторию полета. Однако эти факторы не полностью объясняют слабую работу ПВО. Также отмечается, что системы оповещения о ракетной опасности сработали с опозданием.

10 и 11 октября аэропорт Эр-Рияда подвергся атакам, в результате которых погибли не менее 13 человек, более 300 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

В воскресенье в результате обстрела аэропорта Эр-Рияда погиб гражданин Индии.

В тот же день президент США Дональд Трамп допустил американские удары по позициям хуситов после атак на саудовскую столицу.