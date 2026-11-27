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Военэксперт Дандыкин: Сырский мог дать советы по обороне армии Норвегии
Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил тайную поездку на норвежско-российскую границу для консультирования местных военных по вопросам укрепления обороны, заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.
Бывший главнокомандующий ВСУ изучил местность на границе протяженностью 198 км совместно с начальником штаба обороны Норвегии Эйриком Кристофферсеном, пишет «Газета.Ru».
По данным издания Barents Observer, военачальники тайно посетили пограничную станцию Ярфьорд, расположенную примерно в километре от российской территории.
Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин полагает, что во время поездки давались советы по укреплению оборонительных рубежей.
«Скорее всего, они его используют как специалиста, имеющего опыт боевых действий. Норвегия – один из серьезных спонсоров киевского режима, в связи с чем у Сырского могли быть встречи с норвежскими военными», – заявил Дандыкин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Норвегия разместила артиллерийский дивизион из четырех самоходных установок вблизи российской границы.
В июле бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с Сырским на передовой.
В апреле Вооруженные силы Норвегии сообщили о регулярном тестировании канала связи с российским Северным флотом.