Tекст: Дарья Григоренко

Бывший главнокомандующий ВСУ изучил местность на границе протяженностью 198 км совместно с начальником штаба обороны Норвегии Эйриком Кристофферсеном, пишет «Газета.Ru».

По данным издания Barents Observer, военачальники тайно посетили пограничную станцию Ярфьорд, расположенную примерно в километре от российской территории.

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин полагает, что во время поездки давались советы по укреплению оборонительных рубежей.

«Скорее всего, они его используют как специалиста, имеющего опыт боевых действий. Норвегия – один из серьезных спонсоров киевского режима, в связи с чем у Сырского могли быть встречи с норвежскими военными», – заявил Дандыкин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Норвегия разместила артиллерийский дивизион из четырех самоходных установок вблизи российской границы.

В июле бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с Сырским на передовой.

В апреле Вооруженные силы Норвегии сообщили о регулярном тестировании канала связи с российским Северным флотом.