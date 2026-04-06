В ВС Норвегии заявили о поддержке связи с Северным флотом России

Tекст: Денис Тельманов

Между штабами Норвегии и российского Северного флота действует канал связи на случай экстренных ситуаций, сообщил начальник объединенного штаба вооруженных сил Норвегии Руне Андерсен, пишет Forsvarets forum.

По словам Андерсена, открытая линия проверяется еженедельно, а по ней периодически отправляются сообщения.

Андерсен подчеркнул, что с командующим Северным флотом России особого диалога не ведется, однако при необходимости военачальники могут обсудить возможные инциденты напрямую.

Журнал также напоминает, что контакт поддерживается на профессиональном уровне.

В апреле 2025 года Financial Times со ссылкой на Андерсена отмечала, что норвежские военные продолжают поддерживать связь с российскими коллегами в Арктике. Стороны поздравляют друг друга с праздниками и обмениваются сувенирами, среди которых был стеклянный автомат Калашникова с водкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мартовский «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии.

Страны Прибалтики и Финляндия впервые обогнали Францию и Германию по уровню недружественности. Враждебность со стороны США продолжает снижаться.

Норвегия столкнулась с нехваткой электроэнергии после самой бесснежной зимы за двадцать лет, что вызвало рост цен. Министр обороны Норвегии считает, что НАТО следует сохранить присутствие на всех флангах на фоне событий на Ближнем Востоке.