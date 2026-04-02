Бесснежная зима привела к дефициту электроэнергии в Норвегии

Tекст: Денис Тельманов

Прошедшая зима в Норвегии стала самой бесснежной за последние два десятилетия, что привело к острому дефициту электроэнергии в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на местных гидрологов.

По словам Туомо Салоранта из норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), зима была самой холодной с 2010 года, но низкий уровень осадков привел к минимальным за 20 лет запасам снега и дефициту энергии в 25 тераватт-часов – это почти 20% всей гидроэнергетики страны.

Гидролог Сверре Эйкеланд подчеркнул, что водохранилища, рассчитанные на пополнение за счет весеннего таяния снега, сейчас заполнены недостаточно, и энергетические компании были вынуждены ограничить сброс воды. Эйкеланд отметил: «Меньше снега – значит меньше энергии».

В обычные годы Норвегия покрывает внутренний спрос на электричество и активно экспортирует его: в прошлом году на зарубежные рынки ушло около 15% всего объема производства. Теперь из-за дефицита продажи электроэнергии в Британию и Германию сократились на 50% и 40% соответственно, а цены на электричество в северной Швеции подскочили более чем в четыре раза по сравнению с 2025 годом.

По данным агентства, последствия почувствовали и потребители – счета за электричество резко выросли. В сложной ситуации оказались и горнолыжные курорты, вынужденные увеличивать производство искусственного снега при резко возросших расходах на энергию.

Агентство отмечает, что с окончанием зимы возможности для восстановления водных ресурсов в Норвегии ограничены, и даже обильные дожди не смогут полностью компенсировать нехватку снега.

