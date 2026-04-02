Цены на дизтопливо в Таиланде выросли почти на 50%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цены на дизельное топливо в Таиланде выросли почти на 50% после начала военных действий США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства отмечает, что на автозаправках Бангкока биодизель с 20-процентной примесью пальмового масла теперь стоит 44,29 бата за литр, а чистый дизель – 63,39 бата за литр.

За последние сутки дизельное топливо подорожало на 3,5 бата, а с учетом предыдущих скачков – более чем на 14 батов. Главной причиной этого стало сокращение субсидий Фондом нефтяного топлива и проблемы с поставками нефти в странах Юго-Восточной Азии. В результате стоимость барреля дизельного топлива в регионе превысила 200 долларов.

В ближайшее время ожидается повышение цен и на другие виды топлива: газохол с содержанием этанола и обычный бензин могут подорожать на 1,2 бата за литр. Пока же газохол E20 продается по 39,1 бата, обычный бензин – по 49,89 бата за литр. Дефицита топлива и очередей на заправках не наблюдается.

Рост цен на топливо привел к введению временного дополнительного сбора в размере 3 батов для услуг почтовой связи. Операторы обещают отменить его при стабилизации ситуации. Кроме того, комиссия по регулированию энергетики Таиланда сообщила о предстоящем увеличении тарифов на электроэнергию на 1,8% с мая по август.

