МО Норвегии призвало НАТО сохранить силы на всех флангах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сандвик заявил о необходимости для НАТО сохранять присутствие на всех флангах на фоне событий на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В интервью агентству Bloomberg Сандвик отметил: «Сейчас как никогда важно, чтобы мы присутствовали здесь, когда внимание американцев сосредоточено на других вещах... Мы, наши морские силы, должны принимать решения здесь, и это также подчеркивается во всей НАТО».

Он добавил, что НАТО необходимо избегать любых сокращений сил на своих границах для якобы сдерживания России. Сандвик также подчеркнул важность присутствия вооруженных сил Норвегии в Арктике и ее окрестностях, а ситуацию на Ближнем Востоке назвал «не войной НАТО».

Министр охарактеризовал военное сотрудничество с США как «очень хорошее», несмотря на то, что Вашингтон стал «более непредсказуемым партнером в НАТО».

