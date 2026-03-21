В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.
МО Норвегии призвало НАТО сохранить силы на всех флангах
НАТО следует сохранить присутствие на всех своих флангах на фоне событий на Ближнем Востоке, считает министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
Сандвик заявил о необходимости для НАТО сохранять присутствие на всех флангах на фоне событий на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В интервью агентству Bloomberg Сандвик отметил: «Сейчас как никогда важно, чтобы мы присутствовали здесь, когда внимание американцев сосредоточено на других вещах... Мы, наши морские силы, должны принимать решения здесь, и это также подчеркивается во всей НАТО».
Он добавил, что НАТО необходимо избегать любых сокращений сил на своих границах для якобы сдерживания России. Сандвик также подчеркнул важность присутствия вооруженных сил Норвегии в Арктике и ее окрестностях, а ситуацию на Ближнем Востоке назвал «не войной НАТО».
Министр охарактеризовал военное сотрудничество с США как «очень хорошее», несмотря на то, что Вашингтон стал «более непредсказуемым партнером в НАТО».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Американский лидер пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива. Глава Белого дома объявил об уничтожении иранских вооруженных сил и отсутствии нужды в поддержке союзников.