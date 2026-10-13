Президент Польши уличил политиков в запугивании граждан войной ради рейтингов

  • Новость часаРоссийские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США
    ВСУ не получили разведданные о запуске российских ракет
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Германия, Бельгия и Италия потребовали «экстренный тормоз» для ЕС
    МВФ предупредил об исчерпании запаса прочности мировой экономики
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    13 октября 2026, 10:14 • Новости дня

    Президент Польши уличил политиков в запугивании граждан войной ради рейтингов

    Навроцкий: Польские политики пугают граждан войной ради политических рейтингов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что поляков пугают войной для достижения политических целей.

    Навроцкий заявил, что граждан Польши намеренно пугают вооруженным конфликтом ради достижения корыстных политических целей. «Мне немного жаль безответственных политиков, которые пугают поляков войной по чисто политическим причинам, ради рейтингов», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не имеет планов нападать на государства НАТО из-за отсутствия в этом какого-либо смысла. Глава государства отмечал, что западные политики постоянно используют миф о российской угрозе для устрашения населения и отвлечения его от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно осознают фейковый характер подобных заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Навроцкий заявил, что над Польшей не должно быть бандеровских флагов.

    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

    Комментарии (12)
    12 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе

    МО Нидерландов: Граждан Европы необходимо убеждать в пользе помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус указала на снижение общественной поддержки Украины среди жителей европейских стран и призвала активнее объяснять населению выгоду от дальнейшей помощи Киеву.

    «Я вижу повсюду в Европе и определенно в нашей части Европы недостаток поддержки Украины со стороны населения. И очень важно сохранять эту поддержку», – заявила Йешильгёз-Зегериус на Варшавском форуме по безопасности, передает ТАСС.

    По словам министра обороны, европейские власти обязаны разъяснять гражданам пользу от сотрудничества с Украиной. Она подчеркнула, что помощь Киеву способствует наращиванию производственных оборотов в оборонной промышленности и позволяет использовать украинский боевой опыт для нужд собственных вооруженных сил.

    Спад энтузиазма европейцев подтверждают и данные опросов. В начале октября издание Politico со ссылкой на внутренние опросы Североатлантического альянса сообщило о снижении доли сторонников поддержки Украины среди граждан стран НАТО с 59% в 2025 году до 55% весной 2026 года. При этом наименее популярной формой помощи оказались поставки вооружений. Настроения граждан объясняются ростом стоимости жизни и конкуренцией оборонных расходов с социальными программами, что усиливает позиции политических сил, выступающих против финансирования Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Киев получил втрое меньше ожидавшейся международной помощи.

     До этого большая часть заявленной ФРГ поддержки осталась внутри страны.

    Ранее Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине.

    Комментарии (3)
    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над докладом Североатлантического альянса о готовности отразить российское нападение, которого в блоке не ожидают.

    Североатлантический альянс подготовил доклад о готовности отразить нападение со стороны России, при этом в самой организации не ожидают подобного развития событий. «Дурдом на выезде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    В прошлом месяце постпред США при организации призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Летом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

    Комментарии (2)
    12 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич констатировал наличие серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил европейских государств.

    Главком заявил, что европейские страны сталкиваются с дефицитом военных кадров, а создание крупной боеспособной армии требует значительного времени на подготовку руководителей всех уровней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «У нас определенно есть проблемы с аспектом личного состава», – сказал Гринкевич.

    Генерал подчеркнул, что решить кадровую проблему моментально невозможно, поскольку для каждого подразделения необходимо набрать и подготовить командиров младшего и среднего звена. По его словам, преодоление кризиса требует изменений в законах о воинской повинности, и некоторые страны Европы уже начали корректировать соответствующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

    Ранее Польша взяла кредит на строительство сильнейшей армии.

    До этого европейские страны обсуждали возможность возвращения ко всеобщей воинской обязанности.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Глава Fennovoima пожаловался на решение арбитража по спору с «Росатомом»

    Глава Fennovoima Суурнякки пожаловался на решение арбитража по спору с Росатомом

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор финской компании Fennovoima Матти Суурнякки назвал разочарованием решение Международного арбитража о признании незаконным разрыва контракта с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    Суурнякки подчеркнул, что финская компания была уверена в наличии веских оснований для расторжения договора с Росатомом. При этом Суурнякки отметил, что в решении суда есть как отрицательные, так и положительные стороны с финансовой точки зрения, передает РИА «Новости».

    «Это для нас разочарование», – заявил Суурнякки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Контракт был подписан в 2013 году. В мае 2022 года Fennovoima расторгла договор, сославшись на якобы имевшее место нарушение сроков и ухудшение политической ситуации. В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в финансовых претензиях к российской госкорпорации.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    В НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания

    Драгоне: Стратегия победы над Россией не является провокацией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал разработку стратегии «Теория победы» на случай военного конфликта с Россией необходимой мерой сдерживания.

    «Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией. Это обязанность любой ответственной военной организации, необходимая для обеспечения убедительности сдерживания», – заявил Драгоне.

    Он добавил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит концепцию в понедельник в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В пятницу американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток.

    Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    В четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стратегическое поражение противника, а лишь недопущение захвата и удержания территории стран блока и отказ от эскалации, ответственность за которую, по его словам, полностью ляжет на агрессора.

    Гринкевич отметил, что благодаря многоуровневым разведывательным системам и обработке больших массивов данных с помощью передовых алгоритмов вероятность того, что НАТО окажется застигнутым врасплох, невелика. Он заявил, что альянс уже сегодня ночью готов сражаться в случае нападения, но продолжит наращивать подготовку и учения, чтобы каждый следующий день повышать уровень боеготовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе раскрыл план отражения потенциального нападения России. В тот же день сообщалось, что главком НАТО в Европе пообещал представить союзникам план противостояния России. В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    CBC: НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс перешел от простого патрулирования к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай вооруженного конфликта с Россией.

    Североатлантический альянс усилил защиту воздушного пространства над странами Балтии на случай потенциального конфликта с Россией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канадский телеканал CBC.

    Высотное патрулирование в рамках концепции небесного щита перестало быть обычными учениями. Канадские журналисты отмечают, что в небе над Литвой сейчас совершают полеты итальянские, испанские и турецкие истребители.

    По словам генерал-лейтенанта Гийома Тома, альянс перешел от патрулирования воздушного пространства к его обороне. При этом многие аналитики НАТО считают войну с Россией маловероятной, а создание полностью непроницаемой системы защиты – «математически невозможным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

    Ранее глава ведомства Сергей Лавров охарактеризовал продвижение альянса к российским границам как нахрапистое. До этого у рубежей России были замечены сразу четыре самолета-разведчика военного блока.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи

    Главком сил НАТО Гринкевич заявил о сокрытии условий запуска пятой статьи

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком сил Североатлантического альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что НАТО сознательно сохраняет неопределенность относительно поводов для задействования пятой статьи о коллективной обороне.

    «Мы намеренно оставляем неясным вопрос, что именно может стать поводом для задействования пятой статьи», – слова Гринкевича приводит РИА «Новости».

    Генерал добавил, что во времена холодной войны страны ни разу не использовали даже четвертую статью договора, которая подразумевает запрос консультаций любой из стран к союзникам в случае угрозы безопасности.

    Союзники обсуждали и решали возникающие проблемы без применения каких-либо формальных механизмов, пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    Главнокомандующий пообещал представить план противостояния Москве.

    В организации заявили о нехватке личного состава у европейских армий.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море

    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак дронов на торговые суда

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников по двум торговым судам в Черном море.

    Правительство Болгарии обратилось к союзникам за помощью, так как национальным ведомствам до сих пор не удалось обнаружить обломки аппаратов для установления их происхождения, передает РИА «Новости».

    «В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса, учитывая его неотложный характер», – говорится в коммюнике кабмина.

    В ночь на 6 октября неизвестные беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Зерновоз Able под флагом Палау загорелся, с него эвакуировали 18 моряков, двое получили тяжелые ранения. Второе судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, его экипаж пропал без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

    Во вторник власти Болгарии отказались задействовать статьи НАТО из-за атаки на корабли.

    Минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших суда беспилотников.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Лавров: Россия делает все для поддержания мира в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике, а также готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными партнерами.

    «Россия – крупнейшая арктическая держава – делает все возможное для поддержания мира и стабильности в высоких широтах, социально-экономического развития и бережного хозяйственного освоения Севера, защиты прав и культурного наследия коренных народов», – говорится в приветствии Лаврова участникам VII Северного форума по устойчивому развитию, опубликованном на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами.

    Ранее в ведомстве заявляли, что НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу для национальной безопасности, отмечали в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

    Эксперты отметили, что министр указал Западу на первенство России в регионе.

     Россия и КНР выразили обеспокоенность действиями США в Заполярье.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России

    Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич пообещал изложить на Варшавском форуме по безопасности «теорию победы над Россией», которая не собирается ни на кого нападать.

    Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.

    «Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.

    Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России

    Главком НАТО в Европе Гринкевич представил план на случай конфликта с Россией

    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил стратегию отражения потенциального нападения России, признав при этом, что альянс не считает конфликт неизбежным.

    Суть так называемой «теории победы» НАТО заключается в том, чтобы отразить возможное нападение, а затем нанести удар по участвующим в нем силам, сказал генерал, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», – заявил Гринкевич на форуме по безопасности в Варшаве.

    Генерал дистанцировался от выражения «стратегическое поражение», отметив, что альянс не стремится нанести его противнику, а хочет лишь пресечь любую атаку на корню и лишить его возможности захватить территорию. Он добавил, что НАТО уже сегодня готово вести боевые действия и продолжит «репетировать каждый день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи Североатлантического альянса.

    Он также обещал представить план противостояния России.

    В субботу в альянсе назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:06 • Новости дня
    Латвия составила «кровавый список» для сокращения расходов из-за дефицита

    Правительство Латвии решило урезать расходы бюджета из-за дефицита

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Латвии Марис Кучинскис сообщил о подготовке так называемого «кровавого списка» бюджетных расходов, которые планируется сократить из-за крупного дефицита.

    Дефицит бюджета республики на 2026 год составляет 3,3% ВВП, при этом доходы запланированы на уровне 16,1 млрд евро, а расходы достигнут 17,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «В процессе подготовки бюджета формируется так называемый «кровавый список», в котором перечислены различные задачи и меры жесткой экономии, подлежащие реализации», – пояснил Кучинскис. Он добавил, что государственные траты придется урезать на несколько сотен миллионов евро.

    С необходимостью экономии согласился президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. По его словам, правительству предстоит отказаться от необеспеченных обещаний и найти внутренние резервы, поскольку текущий уровень долга страны не позволяет наращивать заимствования.

    Глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска отметила, что сокращение финансирования негативно отразится на пациентах и медиках. Она подчеркнула, что власти республики отказались признать здравоохранение приоритетным направлением наравне с обороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия решила закупить противопехотные мины на 8,5 млн евро.

    В прошлом году Латвия начала сокращать поддержку и льготы для украинских беженцев.

    Застой в латвийской экономике объяснили антироссийскими санкциями.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем около Крыма

    Американский самолет-разведчик совершил полет около Крыма над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова.

    Воздушное судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направилось на восток, передает РИА «Новости».

    Самолет был переоборудован американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки, получив в военной модификации название ARTEMIS II.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет ВВС Швеции приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.

    Во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в регионе.

    В прошлом месяце над акваторией заметили разведывательный дрон альянса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    Инженеры решили сократить экипаж пассажирского самолета Ту-214
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink
    Литовец зиганул в музее Освенцима
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

    Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов. А какую выгоду может получить Россия, если эта сделка реализуется в реальности? Влияние снятия эмбарго будет не только на рынок нефти, но и на Китай и даже Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему «покушение на премьера Польши» напоминает инсценировку

    Покушение сразу на двух крупных польских политиков – премьер-министра и министра обороны – предотвращено в Польше. По крайней мере, так официально заявляют спецслужбы. Почему же в таком случае оппозиционные политики в связи с этими обвинениями заявляют, что премьер-министр Дональд Туск и его подчиненные «превращают польское государство в цирк»? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации