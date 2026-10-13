Навроцкий: Польские политики пугают граждан войной ради политических рейтингов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Навроцкий заявил, что граждан Польши намеренно пугают вооруженным конфликтом ради достижения корыстных политических целей. «Мне немного жаль безответственных политиков, которые пугают поляков войной по чисто политическим причинам, ради рейтингов», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не имеет планов нападать на государства НАТО из-за отсутствия в этом какого-либо смысла. Глава государства отмечал, что западные политики постоянно используют миф о российской угрозе для устрашения населения и отвлечения его от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно осознают фейковый характер подобных заявлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Навроцкий заявил, что над Польшей не должно быть бандеровских флагов.