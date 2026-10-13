Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много, где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
Названы сроки записи на получение загранпаспорта в Берлине
Срок ожидания записи на загранпаспорт РФ в Берлине составил два месяца
Средний срок ожидания записи на оформление загранпаспорта России в Берлине составляет два месяца, а по вопросам гражданства – полтора месяца, сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Германии Светлана Еникеева.
«Сейчас средний срок ожидания по паспортным вопросам два месяца, по гражданству – полтора месяца», – заявила Еникеева, передает РИА «Новости».
Консул добавила, что система электронной записи может сообщать об освободившихся слотах. Она посоветовала заявителям следить за электронными письмами от системы, где могут предложить внеочередную запись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье готовые российские загранпаспорта перевезли из закрывающегося генконсульства в Бонне в Берлин.
До этого спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами.
В Бонне прошла церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России.