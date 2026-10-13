Названы сроки записи на получение загранпаспорта в Берлине

Срок ожидания записи на загранпаспорт РФ в Берлине составил два месяца

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сейчас средний срок ожидания по паспортным вопросам два месяца, по гражданству – полтора месяца», – заявила Еникеева, передает РИА «Новости».

Консул добавила, что система электронной записи может сообщать об освободившихся слотах. Она посоветовала заявителям следить за электронными письмами от системы, где могут предложить внеочередную запись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье готовые российские загранпаспорта перевезли из закрывающегося генконсульства в Бонне в Берлин.

До этого спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами.

В Бонне прошла церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России.