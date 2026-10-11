Загранпаспорта россиян перевезли из генконсульства в Бонне в Берлин

Загранпаспорта россиян из генконсульства в Бонне доставили в Берлин

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнила Еникеева, все документы, оперативные архивы и несколько тысяч готовых загранпаспортов россиян перевезли из генерального консульства в Бонне в Берлин, передает РИА «Новости».

«Все документы, оперативные архивы, а также несколько тысяч готовых паспортов уже перемещены из Бонна в Берлин. После подключения необходимого технического оборудования мы продолжили обработку документации», – заявила Еникеева.

Выдача готовых документов осуществляется в консульском отделе по предварительной записи в рабочие часы. Срок ожидания в электронной очереди составляет две-три недели.

Заведующая отделом добавила, что сотрудники выходят на работу по субботам два-три раза в месяц, чтобы ускорить выдачу паспортов заявителям. Кроме того, сохраняется возможность получить документы на консульской выездной сессии.

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