Жительница ФРГ расплакалась после закрытия российского генконсульства в Бонне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гражданка России, живущая в Штайнфурте в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, рассказала РИА «Новости» о последствиях закрытия российского генерального консульства в Бонне.

Женщина приехала за новым российским паспортом и документами для 90-летней матери, однако узнала о необходимости ехать в столицу.

«Для меня это, конечно, трагедия. Жуткая трагедия», – призналась россиянка, еле сдерживая слезы.

Сабина живет в Германии более 30 лет и имеет двойное гражданство. Дорога до Берлина от Штайнфурта занимает около пяти часов, что крайне сложно для пожилых людей, отметила россиянка. Женщина подчеркнула свою любовь к родине и готовность отказаться от немецкого паспорта в пользу российского.

«Я обожаю свою страну. Если заставят отказываться от одного из гражданств, я соберу свои вещи и уеду отсюда в Россию», - сказала Сабина, подчеркнув, что не хочет отказываться от российского гражданства.

Собеседница агентства сравнила происходящее с объявлением войны обычным людям. Она также обратила внимание на символичность даты объявления о закрытии, совпавшей с днем начала Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

Министерство иностранных дел РФ назвало эти действия разрушением двусторонних отношений. В ответ на это Москва закроет отделения института Гете.