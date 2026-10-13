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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    13 октября 2026, 09:38 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier ARTEMIS II начал патрулирование над акваторией Черного моря.

    Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 8:45 по московскому времени. По состоянию на 9:20 самолет вел разведку, направляясь на восток, передает РИА «Новости».

    Самолет ARTEMIS II был переоборудован из гражданского бизнес-джета американской компанией Leidos специально для радиолокационной разведки в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет-разведчик провел над Черным морем более семи часов.

    Американский самолет пролетел над акваторией около Крыма.

    Ранее самолет-разведчик США три часа кружил у Калининградской области.

    12 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» освободила Никольское в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Лидино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Никольское в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ивановки, Подгавриловки, Коломийцей, Орестополя, Скотоватого Днепропетровской области, Васиновки, Терновкм и Вольнянкм Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии у Старорайского, Новоандреевки, Марьевки, Новоявленки, Святогоровки, Белозерского, Веселой Горы ДНР, Андроновки и Тарасовки Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчьим Яром, Березовкой, Благодатовкой, Тамаргановкой, Осиново, Малеевкой и Грушевкой Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Ясногорки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши, Дружковки, Семеновкиа, Краматорска и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.

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    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    13 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Российский военный ликвидировал грузинского наемника в бою на ножах

    Боец группировки «Центр» уничтожил в ножевом бою наемника из Грузии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец российской группировки войск «Центр» Денис Любченко во время зачистки населенного пункта в Донбассе ликвидировал в схватке на ножах грузинского наемника, который прятался в гражданской одежде.

    Военнослужащий обнаружил противника в одном из зданий во время завершения мероприятий по зачистке территории, передает РИА «Новости».

    В помещении располагался склад новых детских вещей, под которыми попытался спрятаться переодетый в гражданскую одежду иностранец.

    «У меня уже закончились бк. У него был только нож, и пришлось на ножах. В результате пятиминутного боя все лицо у меня изрезано, рука была порезана, все, но он не ушел. Остался там», – рассказал Любченко.

    Боец добавил, что присутствие большого количества иностранных наемников в рядах украинской армии не поможет ей одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Харьковском направлении был уничтожен латвийский наемник по кличке Волк.

    До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины рассказал о практике уничтожения тел воюющих за ВСУ иностранцев.

    Китайское издание NetEase сообщило о ликвидации почти половины прибывших на Украину наемников.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    13 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    БПЛА атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске
    БПЛА атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на промышленные объекты в регионе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «В Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития», – сообщил губернатор в «Максе».

    Он добавил, что ПВО также действует в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, где атака направлена на промышленные объекты. На всей территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Краснодар и Тульскую область.

    В понедельник противовоздушная оборона сбила летевшие на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам логистики и сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник ВС России ударили высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Целями также стали объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая морские суда, задействованные в доставке военных грузов, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен цех предприятия «Палп Милл Принт», где производились ракеты и беспилотники большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница», которое занималось ремонтом поездов для транспортировки военных грузов и грузов двойного назначения.

    В Николаевской области уничтожен склад беспилотников в Мешково-Погорелово и поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке, использовавшийся для снабжения вооруженных сил Украины. В Бугском лимане уничтожен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения в порт Николаева.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном сокращении ударного потенциала Киева.

    В воскресенье российские военные поразили логистический центр украинских войск и сухогруз с оружием.

    В пятницу ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Харькову «Бандеролями»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска атаковали Харьков ракетами «Бандероль», пишут украинские СМИ со ссылкой на данные ВСУ.

    Российские войска нанесли удары по Харькову с использованием девяти ракет, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Харьковская ТЭЦ-5 получила критические повреждения после удара.

    В Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о крылатой ракете под названием «Бандероль», которая стала одним из главных событий минувшего лета в зоне спецоперации.

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    13 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    БПЛА атаковали Краснодар и Тульскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО отражают атаку дронов в Краснодаре и Тульской области, сообщили администрация Краснодара и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Противовоздушная оборона начала работу по целям над Краснодаром. В краевом центре запустили системы оповещения с призывом проследовать в безопасные места, передает ТАСС.

    «Четыре украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», – сообщил Миляев в «Максе».

    По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник врач и фельдшер пострадали при ударе дрона по машине скорой помощи в Курской области.

    Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Новой Каховке Херсонской области, ранения получили женщина и ребенок, они госпитализированы.

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    12 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Николаевской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли удар по логистическому центру в населенном пункте Терновка Николаевской области, использовавшемуся для хранения грузов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    «Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – сообщает Минобороны в Max.

    Как уточнили в ведомстве, в результате удара в Николаевской области поражен логистический центр «Новая почта», в котором хранились грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, на переходе морем были поражены два сухогруза, которые доставляли военные грузы и грузы двойного назначения в порты Николаева и Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на фоне воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы.

    В субботу российские войска нанесли удар по складам «Новой почты» на Украине.

    Во вторник ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области.

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    12 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тактику российских войск при освобождении Лидино

    Минобороны: Непрерывный огонь заставил ВСУ бросить позиции в Лидино

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие из группировки «Центр» применили тактику непрерывного огневого воздействия во время освобождения населенного пункта Лидино в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    «В ходе освобождения населенного пункта Лидино ДНР военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» задействовали тактику ведения непрерывного огневого воздействия с земли и с воздуха, что привело противника в замешательство и оставление своих позиций», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении запорожского Никольского и Лидино в ДНР.

    В тот же день ведомство раскрыло стратегическое значение освобождения Никольского.

    В пятницу Минобороны показало кадры из освобожденной Константиновки.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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    12 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Минобороны: В кольце окружения в Харьковской области идут бои за четыре села

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих и пять наземных робототехнических комплексов.

    Расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Светличного, Слатино, Мартового, Широкого, Бугаевки и Великого Бурлука.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Юрьево, Бариловки, Радьковки, Великой Рыбицы и Ольшанки.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Днем ранее сообщалось, что колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

    Ранее «северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.

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    12 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Минобороны раскрыло стратегическое значение освобождения Никольского

    ВС России после освобождения Никольского взяли под контроль район обороны ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Восток» зачистили более 200 строений и взяли под контроль крупный район обороны Вооруженных сил Украины площадью около 13 кв. километров после освобождения запорожского Никольского, сообщили в Министерстве обороны.

    В Минобороны заявили, что российские подразделения взяли под контроль район обороны украинских войск площадью около 13 кв. километров и зачистили свыше 200 строений, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что в ходе боев в районе населенного пункта было уничтожено до роты противника, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 29 наземных роботизированных комплексов и 48 гексакоптеров типа R-18.

    Освобождение Никольского позволило российским военным расширить зону контроля в Запорожской области и нарушить устойчивость обороны украинских войск на этом направлении. Этот рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» на запад, добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.

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    12 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о сокращении брони от мобилизации на Украине

    Депутат Рады Железняк: На Украине сократят число забронированных работников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Украины готовит изменения в постановление, которые приведут к уменьшению числа забронированных от мобилизации работников на предприятиях, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Власти Украины готовят новые правила отсрочки, в результате которых количество забронированных от мобилизации сотрудников сократится, передает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

    «Правила бронирования переписывают. Брони станет меньше – и будет решать не ваше министерство. Оборонка и энергетика: сейчас бронируют 100% работников, будет максимум 85%. Тепло, водоканалы, мусор: с 75% до 60%. База для расчета 50% становится меньше. Работники с отсрочкой (студенты, опекуны, родители троих детей) больше не считаются. Было 100 человек и 50 броней – стало 80 и 40», – сообщил Железняк.

    По словам депутата, регулировать квоты будет специальный координационный центр при правительстве страны. В его состав войдут представители Службы безопасности Украины, Нацполиции, а также военной и внешней разведок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство экономики Украины запланировало лишить брони часть сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

    До этого ведомство выявило превышение лимитов отсрочки от мобилизации на предприятиях.

    Еще в 2024 году украинцы массово потеряли бронь после аудита.

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