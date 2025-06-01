  • Новость часаГубернатор Амурской области опроверг удары БПЛА по авиабазе «Украинка»
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    ЧП на железной дороге показывают скрытый замысел киевского режима
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
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    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа
    Появилось видео демонтажа взрывом аварийного моста под Брянском
    Reuters: Киев на переговорах выдвинет прежние условия мира
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    1 июня 2025, 18:52 • Новости дня

    В США установили личности подписывавших документы от имени Байдена

    В США установили личности подписывавших документы от имени Байдена
    @ Vannicelli Grilotti/KEystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена.

    Палата представителей Конгресса США установила четырех сотрудников, которые использовали автоподпись для оформления документов от имени бывшего президента Джо Байдена, сообщил глава комитета по надзору Джеймс Комер, передает РИА «Новости».

    «Мы установили четырех сотрудников Белого дома, которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали «пуск» и получали подпись Джо Байдена», – заявил он Fox News.

    По словам Комера, конгрессмены планируют выяснить, кто наделил этих работников правом подписывать президентские документы, а также как именно проходил процесс подписания таких бумаг, включая помилования и исполнительные указы.

    В марте президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке.

    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


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    1 июня 2025, 16:50 • Новости дня
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

    Военный корреспондент Даниил Безсонов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где запечатлены жители Иркутской области, пытавшиеся остановить вылет вражеских ударных дронов. По словам корреспондента, мужчины заметили, что дроны вылетают из контейнера, установленного на прицепе фуры.

    Безсонов отметил: «Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно, они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили. Просто красавчики».

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

    Коментарии (26)
    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в Мурманской области были зафиксированы вражеские дроны, в связи с чем задействованы силы противовоздушной обороны и экстренные службы.

     Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Он отметил, что в настоящее время активно работают силы противовоздушной обороны, а также правоохранители и экстренные службы.

    Чибис обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и обязательно сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.

    Губернатор также попросил граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке украинских дронов на военную часть. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

    Коментарии (65)
    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Коментарии (23)
    1 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

    При ЧП с поездом в Брянской области после обрушения моста есть погибшие и раненые

    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
    @ Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением автомоста и сходом пассажирского поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области погибло не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. Московская железная дорога сообщила, что причиной происшествия могло стать «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта.

    Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

    Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

    Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

    Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

    На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.

    Коментарии (19)
    1 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод проведет открытое всероссийское голосование по смене названия БМПТ, итог которого представят на форуме «Армия-2025».

    Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

    В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

    Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

    В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.

    Коментарии (30)
    1 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.

    Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

    Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.

    Коментарии (15)
    1 июня 2025, 07:31 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

    Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    @ Telegram-канал Александра Хинштейна

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

    Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

    Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.

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    1 июня 2025, 18:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные, сообщили в Минобороны РФ.

    Указывается, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В Мурманской и Иркутской областях дроны были запущены с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших среди военных и гражданских нет.

    Ряд участников терактов удалось задержать, подчеркнули в ведомстве. Минобороны России продолжает расследование обстоятельств произошедшего и предпринимает дополнительные меры безопасности для защиты объектов военной инфраструктуры.

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

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    31 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Названа победительница конкурса «Мисс Мира»

    Tекст: Мария Иванова

    В финале конкурса красоты «Мисс Мира» в индийском Хайдарабаде победу одержала Сучата Чуангсри из Таиланда, обойдя участниц из 108 стран.

    Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в индийском Хайдарабаде, сообщает ТАСС.

    Финал престижного конкурса состоялся в 72-й раз, его церемония транслировалась в прямом эфире.

    Корону новой мисс мира вручила прошлогодняя победительница – Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

    В этом году на звание самой красивой девушки мира претендовали участницы из 108 стран. Россия в конкурсе не участвовала.

    Индийский город Мумбаи уже принимал финал «Мисс Мира» в 2024 году, отмечают организаторы мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева одержала победу на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2024».

    Коментарии (8)
    1 июня 2025, 12:04 • Новости дня
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На одном из участков железной дороги в Брянской области выявлено повреждение железнодорожных путей, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

    Повреждение нашли на участке Унеча – Жеча, пояснили в компании, передает ТАСС.

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива.

    Несколькими часами ранее в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста, там пострадали 47 человек.

    Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Подрывы квалифицировали как теракт.

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    1 июня 2025, 08:44 • Новости дня
    Подрыв моста стал причиной аварии поезда в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате подрыва моста в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд, в котором находились 388 человек, трое детей получили травмы, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

    Поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва, сошел с рельсов после подрыва моста в Брянской области, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». Всего на момент происшествия в поезде находились 388 пассажиров.

    В результате инцидента пострадали трое детей, среди которых 8-месячный мальчик. По словам губернатора, его состояние оценивается как тяжелое, и в ближайшее время ребенка доставят в Москву для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. При аварии погибли машинист состава и его помощник. В результате происшествия пострадали 47 человек.

    Коментарии (22)
    1 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибывшая в Москву на резервном поезде после подрыва моста в Брянской области женщина заявила, что во время происшествия пассажиров подкинуло в воздух.

    «Мы возвращались с санаторного лечения... Проехали, наверное, три часа. Мы сидели с соседкой, разговаривали на нижней полке в четвертом вагоне.. Нас подбросило, она (соседка) упала на пол», – рассказала женщина, передает РИА «Новости».

    Собеседница добавила, что сильно ударилась головой, а упавшая женщина сломала ключицу и потеряла сознание.

    Также она указала, что молодые пассажиры поезда помогали нести багаж, а также ловили выпрыгивающих из поезда людей.

    «Мы шли километров пять пешком на заправку, оттуда нас повезли в школу, а из школы повезли в Брянск, на вокзал. На вокзале уже в поезд», – сказала собеседница.

    Напомним, в результате подрыва в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, он рухнул на проходивший под ним пассажирский поезд № 86, направлявшийся в Москву. Погибли семь человек, более 70 пострадали.

    СК России сообщал, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Подрывы квалифицировали как теракт.

    Через некоторое время на одном из участков железной дороги в Брянской области заметили другое повреждение железнодорожных путей.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Средний Усольского района Иркутской области дроны атаковали военный объект, угрозы для жизни и здоровья граждан, по словам властей, отсутствуют.

    О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

    На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

    Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

    Коментарии (16)
    1 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России

    Спецпосланик США Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО

    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    @ Andreas Stroh/imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News подтвердил, что действия НАТО против России имеют признаки прокси-войны, о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

    «Он считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – приводит ТАСС слова Келлога.

    Комментируя возможное решение Германии о поставках Украине крылатых ракет Taurus, Келлог подчеркнул, что подобные действия западных стран только подтверждают позицию Москвы в этом вопросе.

    Комментируя переговоры между Россией и Украиной, Келлог отметил, что США пока не получили официального предложения от России по меморандуму, но отметил, что верит в мирное разрешение конфликта.

    «Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», – сказал спецпосланник.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США.

    Коментарии (16)
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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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