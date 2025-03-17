Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

«Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление, и подписать их за него», – заявил Трамп.

Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марк Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».