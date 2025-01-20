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Трамп раскритиковал Байдена за упреждающее помилование убийц
Трамп раскритиковал Байдена за упреждающее помилование ряда лиц
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.
Трамп, выступая перед группой законодателей-республиканцев в Конгрессе, выразил недоумение тем, что Байден помиловал 33 человек, которых он назвал «настоящими убийцами», передает ТАСС.
«Кого они помиловали еще до того, как мы добрались до сегодняшнего дня? 33 настоящих убийц! Он пощадил их, но не пощадил людей, которых они убили», – отметил президент США.
Трамп также подчеркнул, что Байден помиловал лиц, против которых не были заведены уголовные дела. В этот список вошли бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и экс-директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Кроме того, были помилованы члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в 2021 году, а также сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия, дававшие показания по этому делу.
Ранее Джо Байден объявил о помиловании некоторых родственников в последние часы работы своей администрации, а до этого помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.
Байден также объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия.