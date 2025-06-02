Кто вместо Байдена управлял Америкой

Tекст: Валерия Вербинина

Еще вчера эти четверо человек были в тени – или как минимум не пользовались особой известностью у широких народных масс. Сегодня вдруг оказалось, что они управляли Америкой в течение президентского срока некоего Джо Байдена. По крайней мере, конгрессмен Джеймс Комер, глава комитета Конгресса США по надзору, назвал этих людей «фактическими президентами США» и пообещал установить, кто именно дал им такие полномочия и имели ли они в принципе право делать то, что полагается по должности первому лицу государства.

Встречайте: Нира Танден (Neera Tanden), ранее возглавлявшая Совет по внутренней политике; Анна Томазини (Anna Tomasini), бывшая помощница Байдена; Энтони Бернал (Anthony Bernal), бывший старший советник бывшей первой леди Джилл Байден; Эшли Уильямс (Ashley Williams), бывший заместитель директора аппарата Овального кабинета. Именно они подписывали бумаги государственного значения вместо формально числящегося президентом Джо Байдена.

Нет, конечно, речь идет не о подлоге. Никто, высунув язык, не подделывал подпись первого лица государства методами, которые пахнут уголовщиной. Для этой цели использовался специальный прибор, называемый автопером. «У нас был президент, который ничего не подписывал, – съязвил действующий президент США Дональд Трамп. – Он использовал автоподпись почти для всего».

Само собой, напрашивается вопрос: а мистер Байден точно был в курсе бумаг, которые издавались от его имени? Он понимал, что происходит? Он контролировал процесс, и если да, то насколько? Вопросы, вопросы, сплошные вопросы – однако Комер настроен серьезно и собирается их прояснить во что бы то ни стало.

Однажды бессмертный Козьма Прутков выразился в том смысле, что «если на клетке слона ты видишь надпись буйвол, не верь глазам своим». Будь Джо Байден слоном, надпись на его клетке гласила бы не просто «буйвол», а «буйвол в превосходном состоянии». Глаза всего мира, прикованные к нему, видели, что творится нечто неладное.

Они видели старого человека с явным нарушением когнитивных способностей, который то и дело путался в своих речах, падал, забывал, где он находится, и вызывал в лучшем случае жалость. Его ошибки породили даже целый термин – «байденизмы».

Тем не менее официально утвержденный врач президента Кевин О’Коннор каждый год, покуда Байден находился у власти, добросовестно выдавал медицинское заключение, которое удостоверяло, что его пациент совершенно здоров и «в полном объеме может исполнять обязанности президента». Но чем дальше, тем затруднительнее становилось скрывать истинное положение дел.

«Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен… Никто не чувствует возможности открыто сказать об этом. А это не политическое наблюдение, это констатация факта», – сказал знаменитый ведущий Такер Карлсон в начале 2024 года.

Но на таком уровне принятия решений все имеет политическую окраску, тем более – обсуждение сведений о состоянии первого лица. На Байдена работала колоссальная машина – партия, СМИ, знаменитости, партийные доноры. И они выворачивались наизнанку, чтобы внушить – может быть, себе в первую очередь, – что не все еще потеряно и не все так скверно (потому что может быть и хуже). Однако с каждым новым промахом «сонного Джо» защищать его становилось все труднее и труднее.

«Все было плохо, и они (окружение Байдена) знали, что все плохо, и они знали, что другие тоже это понимают, но тем не менее им приходилось притворяться, что все хорошо»,

– пишет New York Magazine. Это уже даже не Прутков, а какой-то Кафка. Но стоило Дональду Трампу вернуться в Белый дом, как морок внезапно развеялся, и одна за другой стали выясняться удивительные вещи.

Например, вдруг стало известно, что бывший президент страдает от рака простаты, который успел дать метастазы в кости. Нет слов, рак – тяжелая болезнь, но он, так сказать, не невидим. До того, как он дошел до этой стадии, он должен был проявиться потерей веса, болями, метастазами в другие органы и так или иначе дать знать о себе.

Поневоле возникает вопрос: почему о болезни Байдена объявили только сейчас – и насколько правдивы заявления врача О’Коннора о том, что Байден находился в цветущей форме и мог без помех исполнять обязанности президента. Тем более что конгрессмен Ронни Джексон назвал врача «частью семьи Байденов»,

который «готов сделать что угодно, чтобы прикрыть и защитить эту семью, вне зависимости от того, что это будет означать для него в профессиональном плане».

Пока Байден – по крайней мере, номинально – пребывал у власти, любого, кто осмеливался всерьез рассуждать о том, кто стоит за президентом и насколько его ближайший круг влияет на принятие решений, которые имеют значение не только для Америки, но и для всего мира, записывали в политические враги или в лучшем случае – в сторонников теории заговора. Впрочем, вышедшая несколько недель назад в США книга «Первородный грех», основанная на интервью большого числа приближенных и наблюдателей, показала, что в реальности положение вещей было гораздо хуже, чем думали многие.

Журналисты Алекс Томпсон из Axios и Джейк Тэппер из CNN проделали действительно впечатляющую работу, как считает Time: «На основе более чем 200 интервью… авторы рисуют убийственный портрет оторванного от реальности президента, чья команда нянчилась с ним до такой степени, что… ограждала его от плохих новостей и позволяла ему распространять информацию, которая объективно была неправдой».

В своем интервью Time Томпсон не стал скрывать, что он думает об окружении бывшего президента, которое «больше заботилось о нем и о себе, чем о более масштабной миссии, Белом доме и стране в целом». Они всерьез считали, что Байдену под силу протянуть еще один срок на посту президента, и поддерживали это заблуждение у своего начальника. Никакое инакомыслие или даже вопросы в этом кружке не приветствовались.

«Кто создал эту систему? – задает вопрос Алекс Томпсон и сам себе отвечает: – Над ней поработали Джо и Джилл, а также, я бы сказал, два влиятельных лица из их окружения: Энтони Бернал со стороны Джилл Байден и Энни Томазини со стороны Джо Байдена. Это малоизвестные люди, о которых вы никогда не слышали… Они верят, что в конечном счете они единственные, кто принимает истинные интересы босса близко к сердцу… Со временем все, кто действительно ставили под сомнение методы Байдена, в конце концов были изгнаны, и единственные люди, оставшиеся в этом узком кругу, – самые преданные из преданных».

О Джилл Байден Томпсон сказал, что «у нее не было четких политических взглядов, но она хотела остаться у власти». Несмотря на то, что она видела, как муж сдал физически, и, может быть, несмотря даже на его смертельную болезнь (если Джилл Байден и впрямь о ней знала). Она окружила его плотной опекой, и вряд ли люди, которые подписывали за него президентские указы, действовали без ее ведома. И все ради чего?

Когда-то Байден заявил, что главная его цель – не допустить возвращения трампизма. В западных СМИ принято держать наготове некрологи первых лиц, на случай если понадобится срочно ставить в номер материал после их смерти. На вопрос журналиста Time: «Как начинается некролог Джо Байдена?», Томпсон ответил: «На данный момент? 46-й президент – между двумя сроками правления Дональда Трампа». И это все, чего он и его окружение смогли добиться.