Оговорка Байдена подставила Соединенные Штаты

«Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает навешивания такого ярлыка», – заявил премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи (ПНГ) Джеймс Марапе. Так он отреагировал на заявление хозяина Белого дома о том, что тело его дяди могли съесть каннибалы во времена Второй мировой.

Байден ранее осмотрел военный мемориал небольшого сталелитейного городка Скрэнтон в Пенсильвании, на который вынесены имена его уроженцев – американских солдат, пропавших в годы Второй мировой войны. В Скрэнтоне проживали Финнеганы – ирландские предки президента Байдена по материнской линии. На мемориале среди прочих указано имя дяди (брата матери) президента – Эмброуза Финнегана.

По словам Байдена, тот совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. «Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов», – добавил он. Президент США отметил, что тело его дяди так и не нашли. Высказывание было сделано случайно, к слову, поскольку Байден решил покритиковать Трампа, который якобы когда-то неуважительно высказывался о ветеранах.

Эти сделанные походя заявления вызвали, однако, резкую реакцию новогвинейского руководства. Джеймс Марапе отметил, что Папуа – Новая Гвинея не начинала Вторую мировую войну, ее «напрасно втянули» в противостояние, и она все еще «усеяна останками» этого конфликта. Марапе призвал США найти своих граждан, погибших в джунглях Папуа – Новой Гвинеи, и убрать последствия войны. И здесь Марапе прав: речь идет не только о телах погибших американских и австралийских солдат, но и о, например, разбитых самолетах времен войны, которые превратились в алтари знаменитого «карго-культа» (племена поклоняются объектам, свалившимся с неба).

Действительно, Эмброуз Финнеган участвовал в разведывательных полетах на Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны и погиб. CNN выяснил, что Эмброуз Финниган на легком бомбардировщике A-20 Havoc совершал курьерский рейс и «по неизвестным причинам» упал в воду у побережья Папуа – Новой Гвинеи. Экипаж «не смог выбраться из тонущего самолета» и почти полностью погиб. Один летчик все-таки выжил, но потом ничего про каннибалов не рассказывал.

У Байдена в принципе не складываются отношения с Папуа – Новой Гвинеей.

В 2023 году должен был состояться визит Байдена в столицу ПНГ Порт-Морсби. В Новой Гвинее долго и тщательно готовились к визиту президента США. В стране был объявлен государственный праздник, выходные, и люди стекались в Порт-Морсби, чтобы посмотреть на президента США. Более того, в столицу ПНГ прибыл передовой борт с охраной президента, который тоже стал достопримечательностью, а местные СМИ посвящали ему первые страницы.

В политическом плане визит Байдена называли историческим, поскольку должны были быть подписаны два соглашения о безопасности. За неделю до этого президент ПНГ Марапе подтвердил, что уже подписал эти соглашения, и теперь в торжественной обстановке их вместе с еще 18 главами стран Микронезии и Южной Азии подпишет и Джо Байден. А тогдашний министр иностранных дел ПНГ Джастин Ткаченко (потомок бандеровцев из Австралии) рассказывал, что американские корабли теперь будут патрулировать территориальные воды ПНГ. По другому договору американские военные должны были получить доступ к нескольким портам ПНГ.

В итоге Байден отменил исторический визит в Порт-Морсби за сутки. Он оказался внезапно занят обсуждением в Конгрессе государственного долга США, что было гораздо важнее, нежели шанс усилить влияние США в данном регионе Тихого океана на фоне противостояния с Китаем и тлеющего тайваньского кризиса.

В Папуа – Новой Гвинее, да и вообще во всей Микронезии на отмену визита президента США очень обиделись. Там это было воспринято как намеренное оскорбление и публичное игнорирование их государства.

Американские лидеры никогда ранее не посещали островную страну. Она вообще редко попадает в главные новости основных западных медиа. А если и попадает, то по каким-либо не самым приятным поводам. Как правило, внимание привлекают как раз те самые каннибалы (а они действительно были и существуют на острове до сих пор).

Например в этом феврале в горной провинции Энга случились кровавые столкновения между племенами с десятками убитых. Это происходит постоянно не только на почве трайбализма и личной неприязни, но и по принципу кровной мести, «охоты за головами» (у некоторых племен статус мужчины исчисляется головами врагов, а пока первой не добыл – не имеешь права жениться), похищениями женщин и прочими ужасающими европейцев этнографическими особенностями. В этом контексте слова Байдена в каком-то смысле можно понять.

Однако понять можно и премьер-министра ПНГ Джейсона Марапе, который действительно вынужден бороться с имиджем своего государства как «страны каннибалов». А тут еще срыв визита Байдена, отказ от подписания исторических договоров. ПНГ до этого считалась принципиально нейтральной страной со слоганом «Друзья – всем, враги – никому», и подписание соглашений о безопасности с США этот статус изменило бы радикально.

Год назад США были близки к тому, чтобы привязать к себе ПНГ и соседние острова вокруг уже формальным образом, а не только деньгами, что особенно требуется в контексте противостояния с Китаем. Сейчас же Байден уничтожает эту перспективу самым иррациональным образом: на пустом месте оскорбляя потенциального союзника.

Конечно, ПНГ сильно зависит от Австралии и с точки зрения интересов Запада находится именно в австралийской «зоне ответственности». Но США требуется срочно укреплять этот фланг. А теперь Госдепу придется оправдываться уже перед Папуа – Новой Гвинеей, что ранее было просто немыслимо.

Перед нами тот случай, когда оговорки пожилого американского лидера воспринимаются уже не просто как милые нелепости и особенности. Многие в США не обращают на «байденизмы» никакого внимания, полагая, что основные свои функции действующий руководитель государства выполняет исправно, а остальное не имеет значение. Однако теперь это значение появилось, оговорка Байдена повлекла внешнеполитические проблемы для США.

Конечно, Госдеп справится, и никакого принципиального разрыва со странами Микронезии и Юго-Восточной части Тихого океана в долгосрочной перспективе не произойдет. Но и Китай не дремлет. В конце концов, главный национальный герой Папуа – Новой Гвинеи – Николай Миклухо-Маклай. Тут есть о чем подумать, пока Байден оговаривается.