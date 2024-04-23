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Байден вызвал международный скандал рассказом о съеденном каннибалами дяде
Премьер Папуа-Новой Гвинеи Марапе раскритиковал Байдена за слова о съеденном каннибалами дяде
Слова президента США Джо Байдена о съеденном каннибалами дяде могли быть оговоркой, но Папуа-Новая Гвинея не заслуживает навешивания такого ярлыка, заявил глава правительства островного государства Джеймс Марапе.
Марапе подчеркнул, что Папуа-Новая Гвинея не несет ответственности за Вторую мировую войну, но народ этой страны «был без нужды втянут в конфликт», передает Associated Press.
Он заявил, что США пора заняться поисками на территории Папуа-Новой Гвинеи останков американских военнослужащих, очистить ее от обломков военной техники, а также от бомб – местные жители боятся погибнуть из-за взрыва бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны.
Напомним, Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, самолет которого сбили над Папуа-Новой Гвинеей, не смогли найти из-за «действительно большого количества каннибалов» в этой местности.
При этом в отчете агентства при Пентагоне указано, что самолет Финнегана совершил вынужденную посадку на воду «из-за неизвестных причин». В документе утверждается, что три человека не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения.