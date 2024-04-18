Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.2 комментария
Байден заявил, что тело его дяди не смогли найти «из-за каннибалов»
Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнеганна не смогли найти «из-за каннибалов»
Американский президент Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб из-за авиакатастрофы в Новой Гвинее, не смогли найти из-за каннибалов.
По информации пресс-службы Белого дома, его дядя совершал полеты на одномоторных самолетах над зонами боевых действий в качестве разведки, пока однажды его самолет не сбили в Новой Гвинее. Глава США заверил, что его тело не смогли найти из-за «действительно большого количества каннибалов» в этой местности, передает РИА «Новости».
При этом канал CNN уверяет, что версия Байдена отлична от отчета агентства при Пентагоне. В отчете указано, что самолет Финнегана совершил вынужденную посадку на воду «из-за неизвестных причин».
Также в документе утверждается, что три человека не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения.
Американский президент не первый раз допускает неоднозначные фразы.
На днях Байден на пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал «устричных кроликов», вместо «пасхальных», а также высказался о назначенном им «дне видимости трансгендеров». В марте Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.
Его соперник в предвыборной гонке экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний глава американского государства появляется на публике под воздействием кокаина.