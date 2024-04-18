Байден заявил, что тело его дяди не смогли найти «из-за каннибалов»

Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнеганна не смогли найти «из-за каннибалов»

Tекст: Александра Юдина

По информации пресс-службы Белого дома, его дядя совершал полеты на одномоторных самолетах над зонами боевых действий в качестве разведки, пока однажды его самолет не сбили в Новой Гвинее. Глава США заверил, что его тело не смогли найти из-за «действительно большого количества каннибалов» в этой местности, передает РИА «Новости».

При этом канал CNN уверяет, что версия Байдена отлична от отчета агентства при Пентагоне. В отчете указано, что самолет Финнегана совершил вынужденную посадку на воду «из-за неизвестных причин».

Также в документе утверждается, что три человека не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения.

Американский президент не первый раз допускает неоднозначные фразы.

На днях Байден на пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал «устричных кроликов», вместо «пасхальных», а также высказался о назначенном им «дне видимости трансгендеров». В марте Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

Его соперник в предвыборной гонке экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний глава американского государства появляется на публике под воздействием кокаина.