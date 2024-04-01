Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Байден перепутал Пасху с устрицей
Президент США Байден оговорился, назвав устричными пасхальных кроликов
Президент США Джо Байден на пасхальном мероприятии в Белом доме оговорился и приветствовал «устричных кроликов», а также высказался о назначенном им «дне видимости трансгендеров».
«Спасибо всем. И, кстати, поздоровайтесь с нашими устричными кроликами. Выйдите вперед, чтобы вас было видно», – обратился Байден к аниматорам, переодетым в пасхальных кроликов. Президент США допустил оговорку в слове «пасхальный» – easter, которое на письме похоже на «устрицы» – oyster, но звучит несколько иначе, передает ТАСС.
Байдена попросили также прокомментировать высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который возмутился назначением «дня видимости трансгендеров» на пасхальное воскресенье. Президент США заявил, что спикер совершенно не информирован, и добавил, что «он этого не делал».
Ранее штаб Дональда Трампа заявил, что Байден должен извиниться перед миллионами христиан за то, что объявил «день видимости трансгендеров» в день пасхального воскресенья.