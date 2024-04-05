Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он выступает на публике под воздействием кокаина
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава американского государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов, в частности кокаина.
«Знаете, как они нашли белую субстанцию в Белом доме, которая оказалась кокаином. Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление «О состоянии союза», и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит», – заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает РИА «Новости».
Трамп заявил, что Байдена нужно «протестировать на наркотики».
«Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе», – уверен Трамп.
Он также предположил, что действующему президенту США «каким-то образом помогают».
«Большую часть времени он выглядит так, будто сейчас заснет, а потом внезапно выходит и не очень хорошо выступает», – заявил политик.