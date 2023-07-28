Россия готова предложить Африке самое ценное

Tекст: Ольга Самофалова

Несмотря на санкции, рост товарооборота России с африканскими странами в 2022 году вырос до 18 млрд долларов, а в первом полугодии 2023 года вырос еще на 35%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

Россия и страны Африки удвоят товарооборот в предстоящие четыре года, заявил президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама.

Можно выделить два главных направления развития торговли с африканскими странами. Первое – это экспорт продовольствия. Второе – это экспорт российских углеводородов. Россия заявила, что готова расширять оба эти направления, а также развивать авиасообщение с Африкой.

За последние два года Россия увеличила экспорт нефти, топлива и СПГ в страны Африки в 2,6 раза, заявил Владимир Путин на саммите. «В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки», – добавил российский лидер.

«Увеличение поставок в основном нефти и нефтепродуктов произошло за счет североафриканских стран, которые сами добывают и перерабатывают нефть. Во втором полугодии и после того, как наша нефть и нефтепродукты были запрещены в Европе, они стали закупать российскую нефть со скидкой, а свою нефть поставлять на экспорт в ту же Европу. Нефтепродукты из российской нефти также поставляли на экспорт, так как это разрешено. Нашу нефть для загрузки своих НПЗ закупают Египет, Ливия, Алжир, Марокко. Так как свои нефтепродукты отправляют на экспорт в Европу, то для внутреннего рынка закупают российские готовые нефтепродукты», – рассказывает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подобные схемы, как известно, используют также и Китай, и Индия.

Рассчитывать на дальнейший рост экспорта в североафриканские страны, у которых есть своя нефть и нефтепереработка, вряд ли стоит.

Но в Африке есть и второй тип покупателя – это африканские страны, которые берут российское топливо (дизель и мазут) для себя, потому что это одно из лучших предложений на мировом рынке, плюс у них нет собственных НПЗ.

Но объемы закупок такими странами пока не очень большие, потому что в Африке в целом с платежеспособным спросом довольно плохо. В большинстве случаев они просто не могут себе позволить большие объемы. С другой стороны, в этих странах как раз есть потенциал для роста экспорта. Но здесь требуются усилия и с российской стороны по завоеванию новых рынков сбыта на Африканском континенте. «Мы десятилетиями отдавали всю нашу нефть трейдерам, которые уже сами распределяли ее по рынкам. По нефтепродуктам такая же схема была. А теперь самостоятельно надо выйти на конечного потребителя, найти крупную африканскую компанию, установить контакт, подписать контракт. Это сложнее. Когда России пришлось массово перенаправлять свою нефть и нефтепродукты на другие рынки, то, конечно, проще было договориться с такими крупными покупателям, как Индия. Она одна фактически взяла на себя все, что мы ранее поставляли во все страны Европы в плане нефти. На выстраивание поставок дизеля и мазута в Африку надо больше времени и желание заниматься трейдингом. Со временем, думаю, желание у наших компаний появится – и число покупателей нашего топлива для собственного потребления на Африканском континенте вырастет», – считает эксперт ФНЭБ.

Что касается поставок СПГ, то для африканских стран это пока дорогой вид топлива, и они предпочитают более дешевую альтернативу – уголь. От нефтяного топлива просто сложно отказаться, так как более дешевой альтернативы здесь нет. Кроме того, инфраструктуры для приема СПГ на Африканском континенте практически нет.

Россия также готова инвестировать в африканскую экономику. «Африка богата ресурсами, чем притягательна и для России, и для других стран. Наши компании еще со времен СССР присутствовали в Африке. Очень важной областью сотрудничества была добыча бокситов, в частности в Гвинее. Это сырье необходимо для производства алюминия, который, в свою очередь, нужен для авиастроения. В этой сфере сейчас активно работает «Русал», – говорит Галина Кузнецова, доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Плеханова.

Хотя Россия сама богата нефтью, алмазами, медью, золотом и другими минералами, но российские компании осуществляют добычу и переработку в Нигерии, Анголе, Зимбабве, Ботсване, ЮАР и многих других странах. Это «Алроса», «Лукойл», «Роснефть» и другие. Это делается для диверсификации источников снабжения и удобства выполнения экспортных обязательств, говорит Кузнецова.

Например, российский золотодобытчик Nordgold уже имеет активы и ведет бизнес как минимум в трех африканских странах. «Лукойл» вошел в нефтегазовый проект на шельфе Ганы, а «Новатэк» интересуется добычей газа и производством СПГ в Алжире. «Что касается добычных проектов внутри Африки, то здесь надо быть осторожными. Мы, конечно, сочувствуем африканцам, что их белые узурпаторы из Европы и США всячески эксплуатировали и унижали, но надо не забывать про свои национальные интересы. Зачем российским госкомпаниям вкладывать деньги в разработку месторождений нефти и газа в Африке, когда можно эти деньги вложить в российские месторождения. Я думаю, что добывать полезные ископаемые лучше у себя», – считает Юшков.

А вот вложиться в развитие инфраструктуры на Африканском континенте, чтобы иметь возможность поставлять свои углеводороды туда – это хорошая идея. Например, можно помочь Африке со строительством электростанций, чтобы возник новый рынок сбыта для угля и газа.

«Поэтому строительство мини-заводов по сжижению газа на континенте для нас выгодно, так как это позволит развивать газификацию и увеличит потребление газа в Африке. Мы обладаем технологиями строительства малотоннажного СПГ, можем поставлять оборудование и строить их»,

– считает Юшков.

Что касается продовольствия, то Россия готова кормить страны Африки. По словам президента, в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% – до 6,7 млрд долларов, а в первом полугодии этого года выросла на рекордные 60%. Россия поставила в Африку 11,5 млн тонн зерновых в 2022 году, а за первые шесть месяцев года – уже почти 10 млн тонн, рассказал Путин. «И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей», – отметил глава государства. Крупнейший покупатель нашего зерна – это традиционно Египет, выстрелил еще Алжир. Россия продает в Африку порядка 20% зерновых от всего экспортного объема.

При этом в ближайшие три-четыре месяца Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам Африки – Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республике и Эритрее – по 25-50 тыс. тонн зерна, заявил Путин.

Более того, по его словам, Россия не только будет продолжать кормить, но и готова помочь организовать в Африке правильное сельхозпроизводство, чтобы Африка могла не только накормить себя и обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия.

«В последние годы Африка превратилась в значительный рынок сбыта сельскохозяйственных товаров, отчасти – минеральных удобрений. В свою очередь из африканских стран идут в Россию цитрусовые, срезанные цветы, какао, кофе, другие продовольственные товары»,

– отмечает Галина Кузнецова.

Надо понимать, что на Африканском континенте более 30 стран, и все они очень неоднородны – от более-менее экономически развитых до самых бедных стран мира.

«Из одного миллиарда голодающего населения мира половина приходится на Африку. Поэтому экономические отношения России сейчас строятся в основном с наиболее благополучными странами – Египтом, Алжиром, Марокко, Нигерией, ЮАР», – говорит Кузнецова.

«Некоторые страны действительно не могут платить за поставки продовольствия и нуждаются скорее не в торговле, а в гуманитарной помощи. Однако это не отменяет потенциального роста в таких странах в будущем, просто сегодня им нужно немного помочь в развитии собственных производств. Товарооборот России и Африки в 2022 году был в 16 раз меньше, чем товарооборот России с Китаем, и в четыре раза меньше, чем у России с Турцией. Это значит, что у торговых отношений РФ и стран Африки есть большой потенциал для роста в будущем», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, Африка нуждается в новых технологиях и IT-решениях, и здесь Россия также могла бы немало предложить африканским странам из своих разработок, считает эксперт. Но на рынке технологий придется столкнуться с большой конкуренцией с Китаем и США, которые уже давно осваивают Африканский континент. «У России могут быть конкурентные преимущества в виде членства в БРИКС и возможности создать единую торговую валюту БРИКС. Для многих быстроразвивающихся стран Африки сотрудничество с РФ станет возможностью присоединиться к расчетам в будущей валюте БРИКС. Особенно если валюта будет цифровой. Многие страны Африки заинтересованы в дедолларизации своих расчетов с международными партнерами», – говорит Мильчакова.

Однако пока возможности Африки не стоит переоценивать, так как доля всех африканских стран в мировой торговле всего 2-3%. «Если мы вспомним советский опыт, то СССР поставлял в Африку все на условиях кредита на 10 лет с пятилетним льготным периодом. Ни одна российская компания не может предложить такие условия. Поэтому рассчитывать на крупные контракты здесь не приходится, тем более говорить о том, что Африка в обозримом будущем может заменить рынок ЕС. Тут надо быть реалистами», – считает Кузнецова.

Эксперт напоминает, что наибольшее развитие получили отношения России со странами Северной Африки, Нигерией, а также ЮАР, то есть со странами, имеющими выходы к морю и более-менее развитую инфраструктуру. Со странами внутри континента отношения развивать трудно из-за слабой логистики.

Стоит упомянуть еще и политическую нестабильность стран континента: гражданские войны, политические перевороты, этнические конфликты, напоминает Кузнецова. Например, была долгая заморозка отношений с Египтом после теракта в отношении российского пассажирского самолета. «Если посмотреть на статистику торговли России со странами Африки за ряд лет, то будет видно, что из списка лидеров вышли Ангола, Кения, Гвинея, но появились другие страны, которые в силу каких-то политических событий тоже могут выпасть из числа партнеров», – заключает Кузнецова.