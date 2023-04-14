Байден личным примером показал одряхление США

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14 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
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Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
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США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Байден личным примером показал одряхление США

    Визит президента США в Ирландию запомнился оскорбительным поведением Байдена
    Вояж Байдена по ирландским землям стал трогательным и жутким одновременно
    		  
    14 апреля 2023, 22:40
    Фото: TOLGA AKMEN/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Визит президента США и этнического ирландца Джо Байдена в британскую Северную Ирландию и независимую Республику Ирландия оказался богат на стыдные «байденизмы». Это при том, что сам он, как любит повторять, «редкий непьющий ирландец», что для многих звучит оскорбительно. За четыре дня байденовской поездки оскорбленных стало значительно больше – вплоть до премьера Британии.

    Двойной государственный вояж Джо Байдена по ирландским землям стал трогательным и жутким одновременно.

    Трогательным, поскольку напоминал туристическую поездку дедушки по местам его молодости вместе с большой и любящей семьей. 46-й президент США родился в США (иначе бы не смог стать президентом), но по этническому происхождению ирландец, что очень любит подчеркивать. В поездке Байдена окружали родственники (включая сына Хантера, находящегося под следствием), а сам он радовался, как ребенок, и постоянно попадал в забавные ситуации.

    Жутко здесь то, что древний дедушка – глава ядерной сверхдержавы и (пока еще) первой экономики мира, которая пытается сохранить свой статус гегемона через угрозы, шантаж и прокси-войны с другими ядерными сверхдержавами – Россией и Китаем.

    Другими словами, своей неадекватностью этот человек способен создать не только забавную ситуацию, но и мировую катастрофу. А в предложенных обстоятельствах слово «неловкость», на которое упирают европейские СМИ, призвано загородить понятие «позор».

    Так, сойдя с трапа в Белфасте, президент среагировал на знакомый дипломатический мундир и ринулся здороваться с его носителем – американским послом. При этом он фактически оттолкнул хозяина – премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Видимо, перепутал его с кем-то из обслуги, в чем теперь ни за что не признается – по меркам «новой этики» это непростительный расизм (предки премьера из Индостана).

    Потом он перепутал сборную по регби All Blacks с организацией The Black and Tans – британскими парамилитари, которые век назад боролись с ирландскими сепаратистами, причем довольно жесткими методами. Это не совсем то же самое, что перепутать клуб «Маккаби» из Тель-Авива с гитлерюгендом, но близко к тому.

    Ирландцы тогда победили, и большая часть Ирландии стала независимой. Но в 1960-х начался вооруженный конфликт на севере острова, оставшегося под управлением британцев. Повод для ирландских каникул Байдена – 25-летие со дня подписания так называемого Соглашения Страстной пятницы. Именно оно положило конец бойне между сепаратистами и юнионистами в Северной Ирландии.

    Байден немного сочувствовал сепаратистам. Это ему теперь активно припоминает британская пресса, для которой возрастные эскапады американского гостя как будто бы стали последней каплей. Ближе к концу турне некоторые обозреватели даже пришли к выводу, что британско-американские отношения сейчас очень плохи, хотя и непонятно, почему. Возможно, в старике правда взыграла ирландская кровь.

    Несмотря на статус главного союзника, президент США отказался посетить коронацию Карла III, а переговоры с Сунаком обернулись банальным чаепитием. Стороны ни на шаг не приблизились к соглашению о свободной торговле, на что надеялись британцы (после выхода из ЕС им это соглашение действительно нужно).

    С британской точки зрения, мог бы тогда вообще не прилетать, тем более на четыре дня (два в Северной Ирландии, два в Республике Ирландия). Но все же это была не совсем праздная поездка ирландского патриарха из американской диаспоры. Она явно задумывалась как своего рода спектакль с важным политическим месседжем, направленным вовне Британских островов. США – надежный оплот мира и свободы, который умеет улаживать конфликты и останавливать войны. Это всем сейчас пытаются внушить.

    Речь идет о той самой борьбе за Ольстер, а не о «сосисочной войне» между Британией и ЕС. США выступали посредником, и Байден (тогда – влиятельный сенатор со специализацией на внешних связях) тоже принимал в этом какое-то участие. Таким образом, ирландский вояж – это тост и за себя, и за родину, всех помирившую.

    «В 1998 году это был самый продолжительный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Смута затронула тысячи семей. Потери были реальными. Боль была личной», – объяснял президент американцев – ирландцам. В каждой бочке он затычка.

    На «сосисочной войне» Байден, кстати, тоже был замечен и даже послал в Лондон (ближайшему союзнику!) официальную ноту протеста, когда заподозрил, что британцы хотят нарушить Соглашения Страстной пятницы. Оно постановляет, что внутри ирландского острова не должно быть торговых границ, а тогдашний премьер Борис Джонсон подумывал их ввести.

    В итоге в «сосисочной войне» победили ирландцы, включая Байдена. Завершение этого торгового конфликта он может записать себе в заслуги – не жалко. Других-то заслуг все равно нет.

    Со времен ирландской национальной бойни минуло четверть века. Ирландия из зачуханного местечка превратилась в одну из наиболее развитых стран мира. Посреди этого благолепия в окружении счастливых детей ходит седовласый старец. Он получает благодарности лично и как президент американской державы за ирландское процветание и мирное небо, сияя, будто монетка лепрекона.

    Так это должно было выглядеть. Выглядело иначе. Мир увидел дряхлого старика с оскорбительным для окружающих поведением, чья проворовавшаяся семейка лезет под софиты чужой славы.

    На торжественном ужине в честь ирландского компромисса Байден предложил «лизнуть мир». То ли оговорился, то ли выдал свое намерение – присосаться.

    Ему сейчас нужны хоть какие-то дипломатические победы – хоть в «сосисочной войне», хоть даже совсем лежалые, вроде посредничества при завершении ирландской бойни. Однако за границами ностальгических ирландских посиделок находятся конфликты, которые США разжигали, но не смогли контролировать – в Афганистане, Сирии, на Украине. Не смогли, поскольку песок сыплется из самой американской сверхдержавы, а не только из ее лидера.

     
     
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