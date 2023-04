Байден личным примером показал одряхление США

Визит президента США в Ирландию запомнился оскорбительным поведением Байдена

Визит президента США и этнического ирландца Джо Байдена в британскую Северную Ирландию и независимую Республику Ирландия оказался богат на стыдные «байденизмы». Это при том, что сам он, как любит повторять, «редкий непьющий ирландец», что для многих звучит оскорбительно. За четыре дня байденовской поездки оскорбленных стало значительно больше – вплоть до премьера Британии.

Двойной государственный вояж Джо Байдена по ирландским землям стал трогательным и жутким одновременно.

Трогательным, поскольку напоминал туристическую поездку дедушки по местам его молодости вместе с большой и любящей семьей. 46-й президент США родился в США (иначе бы не смог стать президентом), но по этническому происхождению ирландец, что очень любит подчеркивать. В поездке Байдена окружали родственники (включая сына Хантера, находящегося под следствием), а сам он радовался, как ребенок, и постоянно попадал в забавные ситуации.

Жутко здесь то, что древний дедушка – глава ядерной сверхдержавы и (пока еще) первой экономики мира, которая пытается сохранить свой статус гегемона через угрозы, шантаж и прокси-войны с другими ядерными сверхдержавами – Россией и Китаем.

Другими словами, своей неадекватностью этот человек способен создать не только забавную ситуацию, но и мировую катастрофу. А в предложенных обстоятельствах слово «неловкость», на которое упирают европейские СМИ, призвано загородить понятие «позор».

Так, сойдя с трапа в Белфасте, президент среагировал на знакомый дипломатический мундир и ринулся здороваться с его носителем – американским послом. При этом он фактически оттолкнул хозяина – премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Видимо, перепутал его с кем-то из обслуги, в чем теперь ни за что не признается – по меркам «новой этики» это непростительный расизм (предки премьера из Индостана).

Потом он перепутал сборную по регби All Blacks с организацией The Black and Tans – британскими парамилитари, которые век назад боролись с ирландскими сепаратистами, причем довольно жесткими методами. Это не совсем то же самое, что перепутать клуб «Маккаби» из Тель-Авива с гитлерюгендом, но близко к тому.

Ирландцы тогда победили, и большая часть Ирландии стала независимой. Но в 1960-х начался вооруженный конфликт на севере острова, оставшегося под управлением британцев. Повод для ирландских каникул Байдена – 25-летие со дня подписания так называемого Соглашения Страстной пятницы. Именно оно положило конец бойне между сепаратистами и юнионистами в Северной Ирландии.

Байден немного сочувствовал сепаратистам. Это ему теперь активно припоминает британская пресса, для которой возрастные эскапады американского гостя как будто бы стали последней каплей. Ближе к концу турне некоторые обозреватели даже пришли к выводу, что британско-американские отношения сейчас очень плохи, хотя и непонятно, почему. Возможно, в старике правда взыграла ирландская кровь.

Несмотря на статус главного союзника, президент США отказался посетить коронацию Карла III, а переговоры с Сунаком обернулись банальным чаепитием. Стороны ни на шаг не приблизились к соглашению о свободной торговле, на что надеялись британцы (после выхода из ЕС им это соглашение действительно нужно).

С британской точки зрения, мог бы тогда вообще не прилетать, тем более на четыре дня (два в Северной Ирландии, два в Республике Ирландия). Но все же это была не совсем праздная поездка ирландского патриарха из американской диаспоры. Она явно задумывалась как своего рода спектакль с важным политическим месседжем, направленным вовне Британских островов. США – надежный оплот мира и свободы, который умеет улаживать конфликты и останавливать войны. Это всем сейчас пытаются внушить.

Речь идет о той самой борьбе за Ольстер, а не о «сосисочной войне» между Британией и ЕС. США выступали посредником, и Байден (тогда – влиятельный сенатор со специализацией на внешних связях) тоже принимал в этом какое-то участие. Таким образом, ирландский вояж – это тост и за себя, и за родину, всех помирившую.

«В 1998 году это был самый продолжительный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Смута затронула тысячи семей. Потери были реальными. Боль была личной», – объяснял президент американцев – ирландцам. В каждой бочке он затычка.

На «сосисочной войне» Байден, кстати, тоже был замечен и даже послал в Лондон (ближайшему союзнику!) официальную ноту протеста, когда заподозрил, что британцы хотят нарушить Соглашения Страстной пятницы. Оно постановляет, что внутри ирландского острова не должно быть торговых границ, а тогдашний премьер Борис Джонсон подумывал их ввести.

В итоге в «сосисочной войне» победили ирландцы, включая Байдена. Завершение этого торгового конфликта он может записать себе в заслуги – не жалко. Других-то заслуг все равно нет.

Со времен ирландской национальной бойни минуло четверть века. Ирландия из зачуханного местечка превратилась в одну из наиболее развитых стран мира. Посреди этого благолепия в окружении счастливых детей ходит седовласый старец. Он получает благодарности лично и как президент американской державы за ирландское процветание и мирное небо, сияя, будто монетка лепрекона.

Так это должно было выглядеть. Выглядело иначе. Мир увидел дряхлого старика с оскорбительным для окружающих поведением, чья проворовавшаяся семейка лезет под софиты чужой славы.

На торжественном ужине в честь ирландского компромисса Байден предложил «лизнуть мир». То ли оговорился, то ли выдал свое намерение – присосаться.

Ему сейчас нужны хоть какие-то дипломатические победы – хоть в «сосисочной войне», хоть даже совсем лежалые, вроде посредничества при завершении ирландской бойни. Однако за границами ностальгических ирландских посиделок находятся конфликты, которые США разжигали, но не смогли контролировать – в Афганистане, Сирии, на Украине. Не смогли, поскольку песок сыплется из самой американской сверхдержавы, а не только из ее лидера.