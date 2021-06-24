Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем Главком ВМФ назвал инцидент с британским эсминцем провокацией Москва предостерегла Британию: Мы можем бомбить 24 июня 2021, 10:01

Фото: mil.ru

Текст: Алина Назарова

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов». «Потому что безопасность нашей страны превыше всего», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». «Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает – мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», – добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами. Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков. «Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», – добавил он. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.

Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 14:06

Фото: Rob Arnold/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Лондон не признал предупредительной стрельбы по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 15:34

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Елизавета Булкина

Корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился, заявили в минобороны Британии. «Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», – передает заявление пресс-службы британского военного ведомства РИА «Новости». В минобороны Британии утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли России следили за проходом эсминца Британии, экипаж корабля был предупрежден об учениях поблизости. «Этим утром [эсминец] «Дефендер» проводил рутинный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Как обычно на этом маршруте, он вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел из коридора в 09.45. Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и он был уведомлен об учениях», – приводятся его слова в заявлении минобороны Британии. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Позже атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем Defender российской госграницы. Минобороны опубликовало кадры пролета самолета над британским эсминцем 23 июня 2021, 19:34

Фото: RT на русском/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца, нарушившего государственную границу России, сняли на видео, Минобороны опубликовало кадры пролета самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием. Видеозаписи опубликовал RT в своем Telegram-канале. В первом ролике запечатлен летящий над британским эсминцем самолет, во втором продемонстрированы кадры из кабины воздушного судна. На обеих записях присутствует корабль, идущий в территориальных водах РФ. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, подчеркнули в Минобороны. В Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызывали атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Минобороны сочло действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН 23 июня 2021, 16:19

Фото: Chris Ison/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля, считают в Минобороны России. «Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Там указали, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии 23 июня 2021, 14:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы. «В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Генштаб заявил о нарушении британским эсминцем конвенции ООН 23 июня 2021, 14:24 Текст: Алина Назарова

Вооруженный противокорабельными ракетами «Гарпун» эсминец «Дрэгон» Военно-морских сил Великобритании осенью 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды России поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «Эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя», – сказал Герасимов, уточнив, что эпизод произошел 13 октября прошлого года. По его словам, «таким образом создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области», передает РИА «Новости». Согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства. В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т. д. Отметим, что это не первый подобный инцидент. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Захарова после инцидента с эсминцем посоветовала Британии «стучать» перед «мирным заходом» 23 июня 2021, 20:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды России в Черном море. В своем Telegram-канале Захарова сравнила заявления британской стороны и сообщения о том, что журналист BBC, который находился на борту эсминца, подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды. «Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз – британское министерство обороны и британское посольство. <...> В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», – написала Захарова. Правительство Британии заявило, что эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян. Ранее в Минобороны России заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Вован и Лексус разыграли британских парламентариев от имени Волкова 23 июня 2021, 22:43

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли британских парламентариев от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с Лексусом, который представился Волковым. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров. Брайант, в частности, поддержал идею «Волкова» слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. «У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!» – сказал «Волков», показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея. Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то «особых вещах», о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. «Я не по деньгам, извини», – ответил Брайант «Волкову» в ответ на просьбу дать денег на «правильное движение». «Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?» – отметил Брайант. В свою очередь, Тугендхат в беседе с «Волковым» сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. «Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство», – отметил он. Напомним, в мае Вован и Лексус разыграли голландских парламентариев, призвав их голодать за Навального, а в апреле Лексус заставил украинских депутатов петь гимн. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Правительство Британии: Эсминец не заходил в воды России 23 июня 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера. «Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией... Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что Россия проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender», – цитирует его РИА «Новости». Он также отметил, что «Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной». Ранее в Минобороны России заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Британских военных испугали полеты российских истребителей 22 июня 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph. Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и «Сухой» в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки, передает РИА «Новости». «Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем», – отметил Блэкмор. Военные назвали активность российских самолетов «напряженной» и подчеркнули, что будут использовать все возможности «для демонстрации своих намерений в регионе». В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран 24 июня 2021, 08:19 Текст: Алина Назарова

После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости». По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Захарова обвинила Британию в «насаждении цензуры» 22 июня 2021, 14:31 Текст: Евгения Шестак

Британия пытается насаждать цензуру в Сети под предлогом защиты демократических ценностей, сопровождая это обвинениями в адрес Москвы, заявила представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала законопроект «О безопасности в интернете», который британское правительство опубликовало в мае - он регулирует работу СМИ в интернете. «Британская власть защищает прежде всего саму себя. Испугавшись тех полномочий, которые получили интернет-гиганты, воочию увидев, что такое #cancelculture общемирового масштаба, старые институты встрепенулись и решили попробовать вернуть себе давно утерянную монополию на формирование смыслов в головах своих подданных», – считает Захарова. Она добавила, что, хотя такой законопроект можно приравнять к цензуре, Лондон все равно не признает этого и, напротив, регулярно обвиняет Москву в подобных действиях. Представитель МИД убеждена, что британские власти только прикрываются демократическими ценностями, хотя на самом деле «будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений». Захарова подчеркнула, что Великобритания годами обвиняет Россию в «наступлении на свободу слова в интернете», используя при этом разветвленную инфраструктуру финансируемых информационно-политических ячеек. Одновременно с этим Лондон «сам стремился взять интернет под свой контроль», отражением чего и стал законопроект «О безопасности в интернете». В частности, документ предусматривает наделение британского регулятора вещания Ofcom правом штрафовать IT-компании, «не справляющиеся с устранением вредоносного контента»; инициировать уголовное преследование руководства корпораций, не обеспечивающих зачистку запрещенных онлайн-материалов; блокировать интернет-ресурсы в случае, если он сочтет размещенную на них информацию «опасной». Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что в Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене. В Британии испугались сотрудничества России и США 21 июня 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, написала в статье для журнала The Spectator обозреватель Мэри Дежевски. «Один из вопросов, который, возможно, тревожит Даунинг-Стрит больше всего, – план Соединенных Штатов и России обсуждать вопросы кибербезопасности, хотя пока только в порядке эксперимента. ... Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией – возможно, даже «через их головы?» – задается вопросом Дежевски, передает РИА «Новости». С тех пор, как в Белом доме оказался Байден, Вашингтон все больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала автор материала. Помимо встречи Путина и Байдена, Дежевски привела в пример вывод войск из Афганистана и саммит Соединенных Штатов и Евросоюза. В случае налаживания отношений между Белым домом и Кремлем Соединенному Королевству может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, однако, добавила журналистка, насколько проблематичным станет этот процесс, учитывая резкую риторику между двумя странами? Вероятно, из-за подобных перемен Великобритании придется реализовывать глобальные амбиции в одиночку, подытожила она. Ранее Дежевски указала, что попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии. Главком ВМФ назвал инцидент с британским эсминцем провокацией 24 июня 2021, 10:53 Текст: Алина Назарова

Инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании, Лондон должен дать оценку действиям своего корабля, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. «Это наглый вызов. Английская сторона должна дать оценку действиям экипажа, провести расследование. Мы же соблюдаем все нормы международного морского права», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.