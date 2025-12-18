Генсек кабмина Японии заявил о важности получении СПГ с «Сахалина-2»

Tекст: Катерина Туманова

После решения США продлить до 18 июня 2026 года исключения из санкций для «Сахалина-2», Япония заявила о важности поставок СПГ из-за рубежа.

«Обеспечение поставок СПГ из-за рубежа, в том числе с проекта «Сахалин-2», имеет чрезвычайно важное значение для энергетической безопасности Японии. Мы продолжим тесно сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с G7, и принимать все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойные и стабильные поставки СПГ», – приводит слова Минору Кихара РИА «Новости».

Япония ежегодно импортирует порядка 9% от общего объема закупок сжиженного газа с месторождения «Сахалин-2». За счет этого проекта обеспечивается около 3% всей выработки электроэнергии в стране.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии заявила Дональду Трампу об отказе вводить запрет на сжиженный природный газ из России. Минэкономики Японии ранее отметило важность энергоресурсов, импортируемых из России. Токио заявляло, что не планирует отказываться от российского сжиженного природного газа, несмотря на давление США.