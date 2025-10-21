Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Минэкономики Японии заявило о важности энергоресурсов из России
Поставки энергоресурсов из России покрывают около 3% общей энергетической базы Японии, включая значительный объем сжиженного природного газа по проекту «Сахалин-2», сказал исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто.
Поставки энергоресурсов из России остаются важнейшим фактором для энергетической безопасности Японии, передает ТАСС. Муто подчеркнул, что «это играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны». Он также отметил, что хотел бы воздержаться от прямых комментариев по поводу заявления министра финансов США Скотта Бессента, который ранее выразил ожидание, что Япония прекратит импорт российских энергоресурсов.
Муто напомнил, что примерно десятая часть поставок СПГ в Японию осуществляется через проект «Сахалин-2», а общие поставки энергоресурсов из России покрывают около трех процентов энергетических потребностей страны. Подобную сдержанную позицию по американским призывам ранее занимали и другие представители японского правительства, включая генерального секретаря кабмина Есимасу Хаяси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии отказались комментировать требование США по поводу закупок российской нефти. США потребовали от Японии полностью прекратить импорт нефти из России. Японский МИД подтвердил, что поставки нефти «Сахалина-2» не подпадают под действие ценового потолка.