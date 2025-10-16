Япония не стала комментировать требование США отказаться от нефти из России

Tекст: Вера Басилая

Правительство Японии не стало комментировать высказывания министра финансов США Скотта Бессента о необходимости отказаться от импорта российских энергоресурсов, передает ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отметил, что Токио осведомлен о позиции американского чиновника, однако не считает нужным отвечать на заявления представителей других стран.

Он также добавил, что Япония продолжит самостоятельно оценивать ситуацию, учитывать национальные интересы и принимать решения исходя из них. По словам Хаяси, страна сосредоточена на том, что можно предпринять ради «скорейшего достижения мира на Украине».

Ранее глава минфина США Скотт Бессент призвал Японию прекратить закупки российской нефти.

В сентябре японский МИД разрешил импортерам страны продолжить закупку нефти с проекта «Сахалин-2» при наличии официального подтверждения происхождения сырья.

Токио ранее ввел новые антироссийские санкции, которые японские власти считают вкладом в достижение мира.

