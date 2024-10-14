Российско-китайские корабли выполнили стрельбы в рамках учений по ПВО в Тихом океане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане в рамках учений по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщает ТАСС. В северо-западной части океана российско-китайский отряд отработал боевые упражнения, включая практическую стрельбу.

Согласно данным пресс-службы Тихоокеанского флота, отряд кораблей выполняет патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе учений они выполнили поиск и преследование подводной лодки условного противника, применив реактивно-бомбометные установки РБУ-6000 для ее уничтожения.

На следующем этапе учений экипажи отражали воздушное нападение «противника». Российские моряки вели стрельбу из зенитного ракетного комплекса «Кинжал», а также использовали системы постановки пассивных помех для вывода из-под ракетного удара.

В патрулировании от России участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Китай представляют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

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