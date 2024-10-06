В Якутии завели дело из-за отравления 30 детей

В Якутии возбудили уголовное дело после отравления 30 детей в спортшколе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации ТАСС, следственное управление СК РФ по Якутии начало уголовное дело после того, как в одной из спортивных школ региона отравились 30 детей. Проблема возникла в Харанской спортивной школе, где учащиеся в возрасте от восьми до двенадцати лет обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу в Мегино-Кангаласском районе.

Следствие квалифицировало дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, в которой речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Дело возбудили в связи с массовым обращением учеников за медицинской помощью после происшествия. В настоящее время следователи ведут проверку всех обстоятельств случившегося и устанавливают причины отравления. Как писала газета ВЗГЛЯД, в спортивной школе Мегино-Кангаласского района Якутии число отравившихся детей увеличилось до 29, из которых 25 были госпитализированы, в связи с этим начата проверка Следственным комитетом и прокуратурой по факту инцидента.

