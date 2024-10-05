Число отравившихся в спортшколе Якутии увеличилось до 29 человек

В спортивной школе Якутии отравились 29 детей, 25 из них госпитализированы

В Якутской спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе произошло массовое отравление, передает ТАСС. На данный момент число пострадавших детей возросло до 29. Из них 25 ребят госпитализированы в инфекционное отделение, а четверо получают амбулаторное лечение. По информации регионального Минздрава, состояние всех детей стабильное, и им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Мегино-Кангаласской центральной районной больнице были развернуты дополнительные инфекционные койки. В медучреждении имеется достаточное количество лекарственных препаратов, диагностических материалов и расходных материалов, что позволяет своевременно оказывать помощь пострадавшим.

Причины случившегося выясняются. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента. В Харанской спортивной средней общеобразовательной школе им. И. Г. Игнатьева, где произошло отравление, деятельность пищеблока временно приостановлена. Учебный процесс переведен на дистанционное обучение до особого распоряжения, а на объекте проведена дезинфекция.

Региональная прокуратура также начала проверку обстоятельств происшествия. По предварительным данным, дети обратились в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту.