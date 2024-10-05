Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Число отравившихся в спортшколе Якутии увеличилось до 29 человек
В спортивной школе Якутии отравились 29 детей, 25 из них госпитализированы
В спортивной школе Мегино-Кангаласского района Якутии число отравившихся детей выросло до 29, из которых 25 госпитализированы.
В Якутской спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе произошло массовое отравление, передает ТАСС. На данный момент число пострадавших детей возросло до 29. Из них 25 ребят госпитализированы в инфекционное отделение, а четверо получают амбулаторное лечение. По информации регионального Минздрава, состояние всех детей стабильное, и им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Мегино-Кангаласской центральной районной больнице были развернуты дополнительные инфекционные койки. В медучреждении имеется достаточное количество лекарственных препаратов, диагностических материалов и расходных материалов, что позволяет своевременно оказывать помощь пострадавшим.
Причины случившегося выясняются. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента. В Харанской спортивной средней общеобразовательной школе им. И. Г. Игнатьева, где произошло отравление, деятельность пищеблока временно приостановлена. Учебный процесс переведен на дистанционное обучение до особого распоряжения, а на объекте проведена дезинфекция.
Региональная прокуратура также начала проверку обстоятельств происшествия. По предварительным данным, дети обратились в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту.