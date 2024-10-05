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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    5 октября 2024, 06:43 • Новости дня

    Дети отравились в спортшколе Якутии

    В Якутии дети отравились в спортшколе, проводится проверка СК и прокуратуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Якутии несколько воспитанников спортивной школы были госпитализированы с признаками пищевого отравления после приема пищи, начата проверка СК и прокуратуры по факту инцидента.

    Как сообщает РИА Новости, в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии произошло отравление детей.

    Сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников после еды поступило в следственные органы 4 октября 2024 года. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.

    Следственный комитет России по Республике Саха организовал процессуальную проверку. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств.

    Следователи устанавливают количество пострадавших и их состояние здоровья, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Прокуратура Республики Саха также проводит проверку. Ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, включая организацию питания для несовершеннолетних.

    В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

    Ранее сообщалось, что в поселке Красноярского края четверо детей скончались после отравления, было возбуждено уголовное дело. В пробах еды отравившейся семьи из Красноярского края нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    4 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара

    Военный аналитик Онуфриенко: После бегства из Угледара ВСУ будут держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку

    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Угледара значимо по двум причинам. Во-первых, ВС России отодвигают фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя и Бердянска. Во-вторых, российская армия создает угрозу большой группировке противника от Селидова до Богоявленки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Угледара.

    «В Угледаре еще остаются отдельные солдаты ВСУ. Зачистка города находится фактически на завершающей стадии», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что также оказывается помощь мирным жителям. Освобождение этого населенного пункта собеседник назвал важным успехом.

    «Дело в том, что ВСУ потеряли крупнейший укрепрайон. Единственной хорошей для Киева новостью стало то, что фронт не обрушился», – сыронизировал Онуфриенко. Примечательно, что оставление позиций украинскими военными в Угледаре вновь обернулось неорганизованным бегством.

    «То, что запоздало обозначалось из Киева как приказ об отступлении, таковым не являлось, поскольку все дороги уже простреливались насквозь, а горловина мешка составляла менее километра», – детализировал спикер. Он напомнил слова одного из командиров ВСУ, который признавался, что в его батальоне из 350 человек сумели выйти из города лишь 30. «То есть речь идет о колоссальных потерях со стороны противника. Причиной тому стал нескоординированный отход», – указал Онуфриенко.

    Для ВС России освобождение Угледара значимо как минимум по двум причинам. «Во-первых, мы отодвигаем фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя, Бердянска и других приморских городов, а также железнодорожной и автомобильной дороги, которая ведет вдоль берега из Таганрога в Крым, – уточнил он. – Во-вторых, мы создаем угрозу большой группировке противника, находящейся от Селидова до Богоявленки. Это значительная часть Донецкой республики. Мы наступаем с направления, которое противник не готовил к обороне».

    Следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, считает эксперт. Там сейчас ВСУ спешно создают линию обороны. «Они понимают, что потеря этого населенного пункта будет означать для них отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово. Если противник его теряет, то кураховская группировка рискует оказаться в котле. Поэтому он будет держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Решающую роль в освобождении города сыграли действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края. Их экипаж лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал военной машины выдержал несколько подрывов мин, никто из военных при этом не пострадал.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

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    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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    4 октября 2024, 12:29 • Новости дня
    Росздравнадзор начал проверку гибели женщины из-за отказа в госпитализации

    Росздравнадзор расследовал смерть 88-летней женщины после отказа в госпитализации в Подмосковье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росздравнадзор начал расследование трагедии с 88-летней женщиной в Подмосковье, которую не госпитализировала скорая помощь, несмотря на серьезную травму головы.

    Росздравнадзор начал выяснение обстоятельств гибели пожилой женщины в Подмосковье, сообщает РИА Новости. Согласно информации из телеграм-канала ведомства, 88-летняя женщина скончалась после того, как бригада скорой помощи отказалась ее госпитализировать, несмотря на серьезную травму головы от падения.

    Ведомство подчеркнуло, что инцидент произошел в момент, когда женщине требовалась срочная медицинская помощь. Согласно сообщениям СМИ, отказ в госпитализации привел к фатальным последствиям, что вызвало проверки со стороны медицинского надзора.

    В настоящее время проводится тщательное расследование для установления всех деталей происшествия. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области активно работает над выяснением причин, которые могли повлиять на решение бригады скорой помощи, и ищет возможные нарушения в работе медиков.

    Ранее в управлении Росздравнадзора по Москве и Московской области сообщили о работе по установлению причин гибели пациентки в «СМ-Клинике» в столице.

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    4 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    ФСБ: Завершается обсуждение вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России) из списка террористов, заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ глава ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, завершается проработка вопроса об исключении движения из списка террористических организаций, так как талибы проявляют готовность к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») – «Вилаят Хорасан», которое получает ресурсную поддержку от западных стран, передает ТАСС.

    Бортников отметил, что одна из атак, связанных с этой террористической группой, произошла в «Крокус Сити Холле» весной этого года. Директор ФСБ утверждает, что в организации атаки также участвовали подконтрольные Западу украинские спецслужбы.

    Также Бортников указал на активизацию киберопераций со стороны западных стран против России. Он сообщил, что эти атаки направлены на компьютерные системы энергетики и транспорта, а США и союзники пытаются контролировать информационные процессы в СНГ, навязывая свои технологии информационной безопасности.

    Кроме того, глава ФСБ обвинил США в продвижении неоколониальной политики в СНГ под предлогом санкционного режима. Он утверждает, что США внедряют механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками, чтобы навязать угодные им реформы и привести к власти подконтрольных лидеров.

    В заключение Бортников подчеркнул, что США и Британия пропагандируют русофобские идеи и искажают историю государств Содружества, стремясь разобщить их с Россией.

    Ранее Киргизия исключила «Талибан*» из списка запрещенных организаций. В Кремле оценили данное решение.

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    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня
    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

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    4 октября 2024, 10:23 • Новости дня
    Делегация талибов прибыла на консультации по афганской проблематике в Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Делегация движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России), возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, прибыла в Москву для участия в «московском формате» консультаций по Афганистану.

    Отмечается, что делегация прибыла на консультации по афганской проблематике, передает РИА «Новости».

    Консультации проходят в рамках «московского формата», созданного в апреле 2017 года, который объединяет десять стран, заинтересованных в урегулировании ситуации в Афганистане, среди них: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

    В рамках этих консультаций, которые проводятся уже в шестой раз, участники сосредоточатся на обсуждении вопросов содействия афганскому процессу национального примирения.

    Также будет уделено внимание расширению взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.

    В сентябре делегация талибов посетила площадку ВЭФ.

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    4 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    Онищенко допустил завоз лихорадки Марбург в Россию

    Геннадий Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в Россию и предложил меры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Академик Геннадий Онищенко считает, что необходимо готовиться к возможным завозным случаям инфекции Марбург в Россию и проводить для этого профилактические мероприятия, а также обучать врачей правильной диагностике заболевания.

    Геннадий Онищенко, академик Российской академии наук, заявил о необходимости готовиться к возможным случаям завоза лихорадки Марбург в Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в условиях роста деловых, научных и гражданских поездок за рубеж нужно не только контролировать, но и активно проводить профилактические мероприятия.

    По его словам, важно обучать врачей своевременному выявлению этого заболевания, чтобы предотвратить его распространение внутри страны. «Диагностику нам надо готовить не просто где-то для собственных нужд какой-то лаборатории, а так, чтобы они были при необходимости хотя бы на уровне областных центров», – отметил академик.

    Роспотребнадзор уже взял под контроль ситуацию с вспышкой лихорадки Марбург в Руанде и сообщил о наличии собственной тест-системы на этот вирус. Онищенко также добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в какой-либо стране гражданам России будет рекомендовано воздержаться от поездок в эту страну.

    Ранее военнослужащий, недавно вернувшийся из-за границы, был госпитализирован с лихорадкой Ласса в столичном регионе Франции, а глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире «растут угрозы глобальной биологической безопасности», включая высокий риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа, при этом риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой.

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    5 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    Семьям погибших при взрыве на АЗС выплатили по миллиону рублей

    Власти Дагестана выплатили семьям погибших при взрыве на АЗС по 1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Дагестана оказали материальную помощь семьям погибших после взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, выделив из резервного фонда республики по 1 млн рублей на каждого погибшего.

    Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщает ТАСС. Средства были выделены из резервного фонда региона. По словам представителей пресс-службы правительства, общая сумма выплат составила 13 млн рублей.

    Председатель правительства Республики Дагестан подписал распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда в целях оказания помощи семьям погибших и пострадавших. В ближайшее время также планируется оказать финансовую помощь пострадавшим во время взрыва.

    Кроме того, благотворительные фонды «Инсан» и «Надежда» намерены оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших. Рабочая группа провела обследование территории места взрыва и не выявила фактов причинения ущерба домовладениям.

    Взрыв на автозаправочной станции произошел 27 сентября в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. В результате инцидента погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще 11 человек получили ранения.

    Напомним, жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы стали 13 человек, включая двоих детей, и более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона, хотя плановая проверка на этой АЗС проводилась весной прошлого года.

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправочной станции, спасатели продолжают разбирать завалы.

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    4 октября 2024, 22:33 • Новости дня
    Вспышка стрептококка в Гонконге привела к четырем смертям

    Почти 100 человек заразились стрептококком в Гонконге, четверо умерли

    Tекст: Денис Тельманов

    В Гонконге зафиксирована вспышка инфекции, вызванной стрептококками группы B, с 91 случаем заражения и четырьмя смертельными исходами. Врачи связывают это с употреблением сырой пресноводной рыбы.

    Как сообщает ТАСС, в Гонконге в результате вспышки инфекции, вызванной стрептококками группы B, количество заболевших достигло 91 человека. Четыре пациента скончались.

    Отмечается, что за последнюю неделю выявлено 12 новых случаев, у пострадавших наблюдаются такие осложнения, как сепсис и абсцесс суставов.

    В настоящее время 47 человек находятся на лечении в больницах Гонконга и четверо из них в тяжелом состоянии.

    Эпидемиологи установили, что все случаи заболевания связаны с серотипом ST283, который считается высоко вирулентным штаммом. Эта бактерия, обычно безвредная, может вызывать серьезные заболевания, такие как инфекция крови или менингит.

    Эпидемиологи предполагают, что инфекция распространяется через пресноводную рыбу, поскольку более двух третей заболевших контактировали с ней перед появлением симптомов.

    Медики рекомендуют жителям и туристам воздерживаться от употребления сырой рыбы, особенно в виде сашими. Также советуется соблюдать осторожность при посещении рынков и чистить рыбу в перчатках.

    Ранее сообщалось, что в Японии за полгода было зарегистрировано 977 случаев заражения гемолитическим стрептококком, известным как «бактерия, пожирающая плоть». При тяжелом течении заболевание может привести к отмиранию тканей рук и ног.

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    5 октября 2024, 02:15 • Новости дня
    Следствие по делу Roshen в Липецке продлили до декабря

    Срок следствия по делу об НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебные документы подтвердили, что следствие по делу о мошенничестве с НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года, сообщается о продлении срока на 117 месяцев.

    Срок предварительного следствия по делу о мошенничестве с НДС липецкой кондитерской фабрики Roshen продлен до декабря 2024 года, пишет ТАСС.

    Это решение принято первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации и указано в судебных документах.

    Корпорация Roshen, которой владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, управляет несколькими кондитерскими фабриками.

    В 2015 году в России против руководства Roshen было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством с бюджетными средствами. Спор касался начисления НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области.

    Налоговые органы предъявили Липецкой фабрике Roshen требования о доплате почти 285,9 млн рублей НДС за 2012 год. Также начислены пени в размере 26,2 млн рублей и штраф 49,5 млн рублей.

    Производство выполняла нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс», что стало причиной возникновения юридических разногласий. Это дело обострило отношения Roshen с российскими налоговыми органами, что привело к продолжительному судебному процессу.

    Ранее сообщалось, что предприятие по производству кондитерских изделий Roshen в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства.

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    5 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу

    Мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытались получить доступ к аккаунтам

    Tекст: Денис Тельманов

    Член комитета ГД Антон Немкин сообщил, что мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытаются похитить данные пользователей портала «Госуслуги». Обманщики предлагают перейти в чат-боты и фейковые порталы.

    Как сообщает РИА Новости, мошенники в Telegram начали атаку на россиян, представляясь специалистами системы ЕМИАС, и предлагают записаться к врачу.

    Основной целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Депутат Антон Немкин уточнил, что мошенники используют чат-боты для распространения фишинговых ссылок на фальшивые порталы, где пользователи вводят личные данные.

    Парламентарий подчеркнул, что защита от мошенников в Telegram требует строгости и внимательности, так как злоумышленники стараются завоевать доверие, представляясь официальными лицами или знакомыми. Немкин настоятельно советует не делиться через мессенджер паролями и другой конфиденциальной информацией.

    Немкин также отметил важность проверки подлинности контактов и каналов в Telegram: мошенники создают фальшивые аккаунты, имитирующие официальные страницы. Депутат рекомендовал пользователям проверять значок верификации и перепроверять информацию на официальных ресурсах компаний, если они направляются на сторонние сайты или требуют платежи.

    Он добавил, что включение двухфакторной аутентификации в Telegram может значительно повысить уровень безопасности. Немкин предупредил об опасности сомнительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы. Пользователям советуют использовать антивирусные программы для проверки подозрительных ссылок.

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    4 октября 2024, 07:38 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российской территорией

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь российская система противовоздушной обороны ликвидировала 18 украинских беспилотников, атаковавших территории Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и акваторию Азовского моря, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что над Белгородской областью было уничтожено шесть БПЛА, столько же перехвачено над Воронежской областью. Пять беспилотников были сбиты в акватории Азовского моря, а один – над территорией Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства радиоэлектронной борьбы в Аннинском районе Воронежской области подавили украинский беспилотник, который упал на территорию нефтебазы, вызвав возгорание пустой цистерны.

    До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в Воронежской области уничтожили 25 украинских беспилотников.

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