Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.15 комментариев
Дети отравились в спортшколе Якутии
В Якутии дети отравились в спортшколе, проводится проверка СК и прокуратуры
В Якутии несколько воспитанников спортивной школы были госпитализированы с признаками пищевого отравления после приема пищи, начата проверка СК и прокуратуры по факту инцидента.
Как сообщает РИА Новости, в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии произошло отравление детей.
Сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников после еды поступило в следственные органы 4 октября 2024 года. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.
Следственный комитет России по Республике Саха организовал процессуальную проверку. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств.
Следователи устанавливают количество пострадавших и их состояние здоровья, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Республики Саха также проводит проверку. Ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, включая организацию питания для несовершеннолетних.
В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в поселке Красноярского края четверо детей скончались после отравления, было возбуждено уголовное дело. В пробах еды отравившейся семьи из Красноярского края нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.