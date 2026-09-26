Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Росгвардеец в Курске спас продавщицу от вооруженного секатором мужчины
В Курске сотрудник Росгвардии Артем Рыжков в одиночку обезвредил мужчину, который напал с секатором на продавщицу цветочного магазина и устроил за ней погоню, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Проезжавший мимо росгвардеец, находившийся вне службы, задержал злоумышленника и вызвал наряд полиции, сообщил в «Максе».
«Увидел в сети историю: мужчина схватил секатор в магазине «Цветы», начал угрожать продавщице, а потом погнался за ней прямо по улице. К счастью, рядом проезжал росгвардеец Артем Рыжков, который не был на службе, но остался тем, кем является по сути – защитником», – написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Политик уточнил, что уже обсудил ситуацию с руководством Росгвардии, и Рыжков будет представлен к награде. Поступок военнослужащего, по словам Хинштейна, в очередной раз доказывает, что среди курян живут настоящие и неравнодушные люди.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом мужчину в торговом центре Ногинска.
В том же месяце очевидцы передали полиции напавшего с ножницами на покупательницу ярославского магазина хулигана.