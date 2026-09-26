При атаке смертника на блокпост в Пакистане погибли 12 человек

Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

Tекст: Катерина Туманова

«Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

«Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

«Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.