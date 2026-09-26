Историк Тодд заявил о наступлении решающего года для конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Французский историк Эммануэль Тодд в интервью газете Figaro выразил уверенность, что этот год станет решающим для конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, на фронтах сейчас наблюдается ускорение событий.

«На самом деле все идет к финалу, в этом году все станет ясно. Это интересно, потому что это будет год развязки. Об этом говорят давно, но сейчас на фронтах действительно наблюдается некое ускорение», – сказал он.

Тодд также отметил, что противостояние рискует стать более жестким. Он полагает, что лидеры Евросоюза нервничают из-за предстоящего финала, когда им придется отвечать за свои действия. Историк пояснил, что тогда станет ясно, помогали ли европейские политики украинцам или толкали их к самоубийству.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что положение Киева ухудшается с каждым днем как в экономике, так и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что Москва выступает за прочный мир на Украине, а не за временное перемирие.

До этого французский историк Эммануэль Тодд предсказал сближение России и Германии из-за поражения НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения Украины.

Ранее представитель Кремля указал на близость завершения текущего конфликта.