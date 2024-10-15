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    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    7 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    15 комментариев
    15 октября 2024, 07:31 • Новости дня

    Израильские военные за сутки атаковали более 200 позиций «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские Военно–воздушные силы в течение суток атаковали позиции «Хезболла» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки, сообщили в армейской пресс–службе.

    Отмечается, что за минувшие сутки ВВС Израиля совместно с сухопутными войсками нанесли удары по более чем 200 позициям «Хезболла», передает ТАСС.

    В число целей вошли террористические ячейки, места базирования противотанковых ракетных комплексов, а также пусковые установки ракет класса земля–земля.

    Атаки были проведены как на юге Ливана, так и в его глубинке, что подчеркивает расширение военной операции на территории этой страны.

    Накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

    14 октября 2024, 01:32 • Новости дня
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    @ ABC News (Australia)/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, сообщила Армия обороны Израиля.

    По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.

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    13 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

    Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.

    Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    12 октября 2024, 22:23 • Новости дня
    Израиль объявил о продолжении операции в Газе и Ливане до достижения целей

    Советник Нетаньяху подтвердил продолжение операций в Газе и Ливане до выполнения целей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

    Израильские военные операции в секторе Газа и на юге Ливана будут продолжаться до выполнения всех поставленных задач, передает ТАСС. Советник офиса премьер-министра Израиля, Дмитрий Гендельман, подтвердил неизменность этой позиции.

    «Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели: возвращение всех похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, устранение террористической угрозы из Газы и безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома», – заявил Гендельман.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС на израильские территории, сопровождавшегося убийствами и захватом 250 заложников.

    В ответ Израиль начал операцию в анклаве, стремясь уничтожить военные и политические структуры ХАМАС и освободить заложников. По данным израильских властей, в заложниках в Газе удерживаются более 100 человек.

    На ливано-израильской границе продолжается рост напряженности. Израиль ведет обстрелы в ответ на атаки с территории Ливана, начав операцию «Стрелы севера» против «Хезболлах» 23 сентября, что включает авиаудары по шиитским объектам.

    В начале октября израильская армия объявила о наземной операции на юге Ливана. Из северных районов Израиля эвакуированы около 80 тыс. жителей.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

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    13 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    Пентагон выразил озабоченность ударами Израиля по миротворцам в Ливане

    Министр обороны США высказал обеспокоенность ударами Израиля по UNIFIL в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.

    Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости». Он выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям сил ООН в Ливане и гибелью двух ливанских солдат.

    «Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти к дипломатическому решению конфликта», – заявили в пресс-службе Пентагона.

    Остин также выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвал к ее улучшению, одновременно подтверждая приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, как можно скорее.

    Тем временем временные силы ООН в Ливане сообщили о продолжающихся обстрелах их позиций израильскими военными. В результате нового обстрела миротворцы получили ранения. Израиль с начала октября проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, в результате которой погибли более 2 тыс. человек.

    Израильская операция направлена на создание условий для возвращения 60 тыс. эвакуированных жителей севера страны, которых «Хезболлах» вынудила покинуть дома год назад.

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    14 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Армия Израиля нашла тайный подземный штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, убежище длиной 800 метров использовалось как командный центр спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера нашли ракеты, минометные снаряды, мотоциклы и жилые помещения, передает ТАСС.

    Командный центр находился под гражданским районом, что, по словам израильских военных, было сделано намеренно для сокрытия. Бункер был частью плана вторжения «Хезболлы» в Израиль, известного как «Покорение Галилеи». Это вторжение предполагало использование скрытых вооруженных отрядов для захвата территории на севере Израиля.

    Армия обороны Израиля подчеркивает, что обнаружение такого объекта позволяет более эффективно противостоять потенциальной угрозе со стороны «Хезболлы». Ситуация на границе остается напряженной, и Израиль предпринимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих северных районов.

    Ранее бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

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    13 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

    Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Миротворцы ООН в Ливане сообщили о пересечении израильскими силами демаркационной линии на границе с Ливаном, что стало причиной инцидента с проникновением танков на территорию объекта ООН.

    Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

    В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

    Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

    Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    13 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    В результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

    Авиаудары Израиля по Ливану привели к гибели 11 человек и ранениям 19 мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения, включая удары по поселкам Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

    Израильские ВВС совершили авиаудары по северным районам Ливана, сообщает ТАСС. Основные удары пришлись на поселки Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

    В Эль-Муайсара погибли девять человек и ранены пятнадцать мирных жителей. Это шиитский поселок, расположенный в Фтух-Кесруан, рядом с христианскими районами. Ранее, 25 сентября, здесь был убит член «Хезболлах» шейх Хусейн Амро.

    В Дейр-Билла, находящемся в 15 км от Батруна, погибли два человека и четверо получили ранения. Этот район также преимущественно населен христианами. Кроме того, портал Elnashra сообщил об ударах по объектам «Хезболлах» в Картабе, но данные о жертвах оттуда пока не поступили.

    Воздушные удары затронули и центральный Ливан. В долине Бекаа, вблизи города Захле, атаковали больницы «Телль-Шиха» и «Райяк», которые продолжили работу несмотря на нанесенный ущерб.

    В южном округе Набатия был поврежден исламский медицинский центр «Хезболлах» в Айтите, где пострадали санитары и была выведена из строя система электроснабжения.

    Израильские удары были направлены на населенные пункты вдоль трассы Баальбек – Хомс, где находятся базы «Хезболлах». Сообщается о погибших и раненых, их численность уточняется.

    Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

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    13 октября 2024, 04:47 • Новости дня
    Израильские ВВС перехватили воздушную цель из Ливана

    Израильские ВВС перехватили цель, прилетевшую из Ливана в районе Нагарии

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела из Ливана в район побережья возле Нагарии, о чем сообщила пресс-служба армии.

    Израильские Военно-воздушные силы перехватили воздушную цель, прибывшую из Ливана, пишет ТАСС. Пресс-служба армии подчеркнула, что инцидент произошел в районе побережья около Нагарии.

    «Недавно ВВС перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела на израильскую территорию из Ливана в районе побережья возле Нагарии», – говорится в сообщении.

    Напряженность между Израилем и Ливаном усилилась после начала операции «Стрелы севера», которую израильская армия проводит с 23 сентября против формирований «Хезболлах». Израиль наносит авиаудары по военным объектам ливанского движения.

    27 сентября в результате одного из ударов в Бейруте погиб генеральный секретарь «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. После этого «Хезболлах» пообещала продолжать сопротивление Израилю.

    В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в южных приграничных районах Ливана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

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    14 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Ливан заявил о гибели 2,3 тыс. человек в результате израильских обстрелов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2 тыс. 306 человек, сообщил минздрав страны.

    Пострадали около 10,7 тыс. человек. Уточняется, что речь идет о «предварительной статистике израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», передает РИА «Новости».

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Также Израиль обменивался ударами с формированиями «Хезболлы» в Ливане. В сентябре 2024 года Израиль начал вторжение в Ливан.

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    13 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Медики Красного Креста в Ливане пострадали при ударе Израиля

    В результате атаки со стороны Израиля пострадали четыре медика Красного Креста

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе израильской атаки в поселении Сабрин на юге Ливана пострадали четыре медика Красного Креста, работавших на месте, где ранее был нанесен удар.

    Как указали в Ливанском Красном Кресте, израильские военные нанесли удар по зданию в поселении Сабрин на юге Ливана. В момент атаки на месте работала бригада скорой помощи, согласовавшая свой выезд с миротворческими силами, передает РИА «Новости».

    Бригада Красного Креста прибыла в Сабрин, чтобы оказать помощь после первого удара, когда израильские военные нанесли повторный удар. В результате атаки ранения получили четыре медика. Кроме того, были повреждены две кареты скорой помощи. Раненых медиков немедленно госпитализировали, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения. Газета уточняла, что советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о продолжении военных действий до достижения целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз. Накануне израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы.

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    12 октября 2024, 14:11 • Новости дня
    Израильские ВВС перехватили две ракеты из Ливана

    ВВС Израиля перехватили две ракеты из Ливана над Хайфским заливом

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы, сообщили в Армии обороны Израиля.

    Военно-воздушные силы Израиля перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе Хайфского залива, передает ТАСС.

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о том, что до перехвата ракет воздушная тревога была объявлена не только в Хайфе, но и в населенном пункте Талмей-Элазар, расположенном к югу от города. Также тревога была объявлена в районе Верхней Галилеи.

    Ранее «Хезболла» нанесла удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.

    До этого ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.

    В свою очередь, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура.

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    15 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане

    Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут свои позиции, несмотря на обстрелы и просьбы о передислокации со стороны Израиля, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан–Пьер Лакруа.

    «ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».

    Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.

    Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.


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    14 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала базу израильских ВМС на северо-западе Хайфы

    «Хезболла» атаковала ракетами базу ВМС Израиля «Стелла Марис» на севере Хайфы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» совершили ракетный обстрел базы военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром, как сообщил источник в пресс-службе движения. Ракетный обстрел был направлен на базу ВМС «Стелла Марис» в 9.30 по московскому времени.

    Пресс-служба «Хезболлы» опубликовала заявление, в котором говорится: «Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра (совпадает с московским временем) выпустили серию ракет по базе ВМС «Стелла Марис» на северо-западе Хайфы». Это нападение является частью продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем, который обострился в последние недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения. Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля. «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

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    14 октября 2024, 10:54 • Новости дня
    Боррель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе возникли разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю, ряд стран настаивает на их увеличении, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что едва ли возможно принять решение по вопросу поставок оружия Израилю, так как эта проблема остается в национальной компетенции стран, передает ТАСС.

    Кроме того, Боррель призвал Израиль прекратить критиковать генерального секретаря ООН, разъяснив, что решения о присутствии миссии ООН в Ливане принимает Совет безопасности.

    Он также подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаки на миротворцев ООН. Для достижения этого общего призыва 27 стран ЕС потребовались многочасовые дискуссии в воскресенье.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за прекращение поставок Израилю оружия. В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    Кроме того, Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий на ливано-израильской границе. Израильский премьер сообщил, что он выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

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    14 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    При авиаударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли 18 человек

    Авиаудар израильских ВВС по жилому дому на севере Ливана унес жизни 18 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто, на севере Ливана, погибли 18 человек, включая беженцев, следует из сводки Ливанского общества Красного Креста.

    В сводке также сообщается, что еще четверо ливанцев получили ранения различной степени тяжести. Дом, подвергшийся атаке, был убежищем для беженцев с юга Ливана. Спасательные службы продолжают разбор завалов, и прогнозируется, что количество жертв может увеличиться, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала проводить обстрелы Южного Ливана в октябре 2023 года, что уже привело к гибели 2306 человек. В одной из атак пострадали четыре медика Красного Креста, когда они находились на месте очередного удара в поселении Сабрин. В результате авиаударов израильских ВВС по северным районам Ливана в воскресенье погибли 11 человек и 19 получили ранения.

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