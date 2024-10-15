Израильские военные за сутки атаковали более 200 позиций «Хезболла» в Ливане

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что за минувшие сутки ВВС Израиля совместно с сухопутными войсками нанесли удары по более чем 200 позициям «Хезболла», передает ТАСС.

В число целей вошли террористические ячейки, места базирования противотанковых ракетных комплексов, а также пусковые установки ракет класса земля–земля.

Атаки были проведены как на юге Ливана, так и в его глубинке, что подчеркивает расширение военной операции на территории этой страны.

Накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.