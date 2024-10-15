Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.11 комментариев
Израильские военные за сутки атаковали более 200 позиций «Хезболла» в Ливане
Израильские Военно–воздушные силы в течение суток атаковали позиции «Хезболла» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки, сообщили в армейской пресс–службе.
Отмечается, что за минувшие сутки ВВС Израиля совместно с сухопутными войсками нанесли удары по более чем 200 позициям «Хезболла», передает ТАСС.
В число целей вошли террористические ячейки, места базирования противотанковых ракетных комплексов, а также пусковые установки ракет класса земля–земля.
Атаки были проведены как на юге Ливана, так и в его глубинке, что подчеркивает расширение военной операции на территории этой страны.
Накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.