Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
Израиль прекратил сотрудничество с агентством ООН БАПОР
Израиль объявил о прекращении сотрудничества с БАПОР из-за захвата агентства движением ХАМАС
Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС.
Израиль официально уведомил Генеральную Ассамблею ООН о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает «ТАСС». Это решение было озвучено постоянным представителем Израиля при ООН Дани Даноном. Он подчеркнул, что оно связано с непринятием мер со стороны ООН в ответ на предоставленные доказательства захвата агентства радикальным палестинским движением ХАМАС.
Данон отметил, что, несмотря на многочисленные свидетельства об участии ХАМАС в деятельности БАПОР, ООН не приняла мер для изменения сложившейся ситуации. Он заявил, что Израиль продолжит взаимодействие с гуманитарными организациями, которые не связаны с терроризмом. Таким образом, сотрудничество с БАПОР было прекращено из-за обвинений в поддержке терроризма, направленного против Израиля.
Израильский дипломат также выразил намерение государства продолжать сотрудничество с другими гуманитарными организациями, которые не служат интересам террористических организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник Ближневосточного агентства ООН погиб в Газе от израильской ракеты, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства, оказывающего помощь палестинским беженцам.