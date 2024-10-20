  • Новость часаЭксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
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    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    20 октября 2024, 18:45 • Новости дня

    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными

    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Олег Исайченко

    На молдавских выборах из 231 избирательных участков за рубежом, в России действуют всего два. Оправдание этого в виде ссылки на некие «соображения безопасности» звучит абсурдно. Майя Санду фактически отстранила молдавскую диаспору в России от выборов президента и определения геополитического курса страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Прокофьева.

    «В России проживает молдавская диаспора – около 500 тыс. человек, большинство из которых по закону обладает избирательным правом. При этом из 231 избирательных участков за рубежом, открытых для осуществления гражданами своего волеизъявления, в России действуют всего два. Для сравнения – в Италии открыто 60 участков, чуть меньше – в Германии, Франции, США и Румынии», – сказала Мария Прокофьева, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Оправдание молдавских властей в виде ссылки на некие «соображения безопасности» с учетом абсолютно спокойной обстановки в подавляющем большинстве регионов России звучит абсурдно. В результате сотни тысяч молдаван, проживающие за пределами Москвы, решением Санду и ее правительства оказываются лишены одного из основных конституционных прав», – подчеркивает аналитик.

    «Даже в Москве возникают проблемы с огромными очередями и количеством напечатанных бюллетеней – всего 10 тыс., что несопоставимо с количеством желающих проголосовать», – продолжает эксперт.

    «Таким образом, молдавскую диаспору, проживающую в России, практически полностью отстранили от участия в определении не только президента, но и дальнейшего геополитического курса страны. Проходящие сегодня президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС являются по существу антиконституционными», – считает политолог.

    «Молдаване, проживающие в России, традиционно больше поддерживают оппозиционных по отношению к Санду социалистов и видят будущее своей страны в ЕАЭС, а не ЕС. Текущее молдавское правительство, которое последовательно уничтожает любые пророссийские настроения в стране, закрывает СМИ и заводит политические уголовные дела за сотрудничество с Россией, не хочет слышать голоса этих граждан. Санду фактически нарушает конституцию, гарантом которой должна являться», – добавляет собеседница.

    «С подобной организацией назвать проходящие выборы легитимными и демократичными невозможно. Хотя Европа закроет на это глаза, как закрывала их и раньше на многочисленные нарушения свободы слова», – заключила Прокофьева.

    Напомним 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. Еще до закрытия участков стали поступать сообщения о нарушениях при голосовании. Так, Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Кроме того, группа депутатов парламента Молдавии и муниципального совета Кишинева, входящих в оппозиционный блок «Победа», а также общественные деятели отправили открытое письмо в международные организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ и Европарламент из-за возможных нарушений.

    По словам вице-председателя блока «Победа» Марины Таубер, власти отказали всем наблюдателям из европейских организаций в мониторинге хода голосования и подсчета бюллетеней. «Вопреки демократическим нормам и традициям, выборы в Молдове намереваются провести без внешнего контроля», – подчеркнула она. Оппозиция требует от международных структур принять срочные меры для предотвращения нарушений.

    Между тем, на участке, открывшемся в Москве, с самого утра образовалась огромная очередь. Глава молдавской диаспоры в Москве сказал, что никогда не видел такого желания проголосовать на выборах. Вскоре пришедшие начали петь «Катюшу» в ожидании своей очереди пройти на участок и скандировать «Долой Майю Санду».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в Молдавии могут пройти в два тура. Причем, у одного из представителей оппозиции есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один.

    19 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин произвел сенсацию на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, состоявшейся в пятницу, заявил гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Встреча позволила Путину обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку присутствовали представители СМИ из Китая, Индии и других стран, охватывающих до 3 млрд зрителей, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    «Встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента она тоже вызвала огромный интерес... Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латинской Америки, Египта было очень много откровений. Как по фактуре, содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил», – отметил Киселев.

    На встрече присутствовали известные фигуры, такие как глава CGTN Фань Юнь и исполнительный редактор PTI Судхакар Наир.

    Киселев сообщил, что у участников была возможность кратко пообщаться с Путиным после встречи, хотя график президента был плотным. Практически каждому удалось сделать отдельное фото с российским лидером, что создало теплую атмосферу.

    Он добавил, что вопросы президенту России не согласовывались заранее, что позволило вести более искренний и прямой диалог. Путин предпочитает отвечать на острые вопросы, что, по мнению Киселева, делает такие встречи более содержательными и интересными.

    Напомним, глава российского государства в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС сообщил о разработке системы обмена финансовой информацией между ЦБ стран БРИКС, которая станет аналогом SWIFT. Также он заявил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС на сегодня не рассматривается.

    Он отметил, что Россия не пытается заниматься переустройством мира, а новые центры силы возникают естественным образом.

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    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня
    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

    Коментарии (20)
    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    Коментарии (0)
    19 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Михалков: СВО нам бог послал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.

    Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

    «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

    Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

    Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.

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    19 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.

    Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».

    Теперь же США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

    Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

    Коментарии (20)
    20 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине

    Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

    В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

    Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 производства США и РСЗО «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.

    Коментарии (9)
    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

    Коментарии (11)
    20 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Залужный допустил уступку территорий для мира

    Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

    Залужный допустил уступку территорий для мира
    @ REUTERS/Phil Noble

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

    Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

    Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

    Коментарии (20)
    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

    Коментарии (18)
    20 октября 2024, 11:43 • Новости дня
    Посол Келин раскрыл манипуляции МИ-5 в обвинениях России

    Посол Келин обвинил МИ-5 в отвлечении внимания от Украины заявлениями о диверсиях

    Посол Келин раскрыл манипуляции МИ-5 в обвинениях России
    @ REUTERS/Peter Nicholls

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол Андрей Келин заявил о попытках британских спецслужб отвлечь внимание от событий на Украине, обвиняя Россию в якобы диверсиях.

    По его словам, британские спецслужбы пытаются отвлечь внимание общественности от ситуации на Украине, обвиняя Россию в диверсиях, передает ТАСС.

    По словам Келина, глава МИ-5 не подкрепляет свои обвинения фактами. Дипломат полагает, что Маккаллум пытается создать впечатление об агрессивных намерениях России в отношении Британии. Посол считает, что это связано с тем, что Британия «увязла в украинском вопросе», и для нее ситуация на Украине выглядит как проигрыш.

    Келин подчеркнул, что для обсуждения вопросов существуют открытые каналы в Лондоне и Москве. Он призвал британскую сторону использовать эти каналы вместо создания сенсаций в прессе. Посол также отверг обвинения в причастности России к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и гибели британки Дон Стерджес.

    Российский посол выразил обеспокоенность затягиванием расследования по делу Скрипалей и подчеркнул, что Россия неоднократно запрашивала контакт с ними для установления истины. Однако, как отметил Келин, Россия не получила на это никаких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство поручило службе контрразведки МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе со шпионажем, в первую очередь из России, Китая и Ирана. Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5 Кена Маккаллума, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований. Кремль опроверг обвинения главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума в якобы попытках России устраивать «акты саботажа» в Европе.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 09:43 • Новости дня
    Кандидат в президенты Молдавии заявил о фальсификациях на выборах

    Кандидат Тарлев сообщил о сборе бюллетеней в больницах Молдавии

    Кандидат в президенты Молдавии заявил о фальсификациях на выборах
    @ Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев заявил о нарушениях в ходе выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз, передает ТАСС. Он сообщил, что медицинский персонал в ряде больниц и клиник массово собирает у пациентов бюллетени.

    По словам Тарлева, это может быть попыткой фальсификации выборов и голосования на референдуме. «Будем проверять эти сообщения», – заявил он после голосования.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии. В Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Молдавские власти заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ за десять дней до выборов.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО

    Министр обороны Франции связал членство Украины в НАТО с новой администрацией США

    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция не против вступления Украины в НАТО, но членство зависит от политики будущей администрации США, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

    Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политики новой администрации США. Он отметил, что встречался с американским министром обороны Ллойдом Остином, который заявил, что республиканцы и демократы США занимают единую позицию в вопросе поддержки Украины. Это, по мнению Лекорню, и определит будущее Украины в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что вне зависимости от результатов будущих президентских выборов в США, приоритетными для них останутся вопросы, связанные с Китаем. Он считает, что это обстоятельство изменит сложившуюся систему распределения финансовых затрат на НАТО.

    Министр отметил, что европейские страны не должны рассчитывать, что американские налогоплательщики будут продолжать обеспечивать безопасность в Европе, и выразил ожидание от новой Европейской комиссии в вопросе устранения препятствий для европейской оборонной промышленности.

    Накануне дипломатический источник в Европе сообщил французскому изданию Le Monde, что американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

    Коментарии (5)
    20 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Константинов: Скифское золото на Украине может исчезнуть

    Константинов сообщил, что скифское золото может исчезнуть в Украине

    Константинов: Скифское золото на Украине может исчезнуть
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Коллекция скифского золота, оставшаяся на Украине, может быть утрачена, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, подчеркивая, что украинские власти не уделяют должного внимания сохранению таких артефактов.

    Коллекция скифского золота, находящаяся на Украине, может быть утрачена, заявил глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС. Музеи Крыма подали жалобу на решение голландских судов в Европейский суд по правам человека, однако даже в случае ее удовлетворения вероятность нового рассмотрения дела в голландских судах остается крайне низкой.

    Константинов выразил сомнение в сохранности артефактов на Украине, подчеркнув, что в нынешних условиях ни один артефакт, особенно связанный с Россией, не воспринимается как ценный. По его мнению, существует вероятность, что коллекция может бъть растащена по частным собраниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России начал проверку по факту хищения скифского золота, которое находится в музее в Амстердаме. Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины, что вызвало острую реакцию в России. В Кремле заявили, что золото скифов должно находиться в Крыму, подчеркивая его историческую принадлежность этому региону.

    Коментарии (7)
    20 октября 2024, 15:53 • Новости дня
    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации Черноморского флота из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров (БЭК).

    «...Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – отметил Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу».

    Сенатор отметил, что такие изменения связаны с обеспечением безопасности флота. Он подчеркнул, что в условиях СВО российские оборонные системы требуют адаптации к новым угрозам, среди которых особенное внимание уделяется беспилотным технологиям.

    По словам сенатора, изменения в стратегии применения оружия связаны с увеличением количества и частоты атак дронов, что требует корректировки тактических решений.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

    Коментарии (8)
    19 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    Кадыров показал видео с захваченным в зоне СВО броневиком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров представил видео с захваченным бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV, используемым для диверсионных групп.

    Глава региона в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлен захваченный бойцами полка «Ахмат-Чечня» бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV.

    Он пояснил, что бойцы полка действуют на Курском направлении под командованием Асламбека Салиева.

    По словам Кадырова, бронеавтомобиль был почти новым и прибыл на Украину в этом году. «Эта техника предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области», – добавил он в своем сообщении.

    Броневик может быть использован российскими военными, если провести некоторые технические работы, заключил глава Чечни.

    В августе Рамзан Кадыров в августе заявлял, что получил от Илона Маска Cybertruck, который планировал отправить в зону СВО. Маск, в свою очередь, заверил, что не дарил Кадырову электрокар. Позднее Кадыров сообщил, что Маск отключил ему подаренный Cybertruck.

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    20 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 110 дронов Украины над российскими регионами

    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа пытались атаковать различные регионы страны.

    Минобороны РФ уточнило, что 43 дрона были перехвачены над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, 8 над Нижегородской, 7 над Белгородской, 6 над Брянской и один над Московской областью.

    Представители Минобороны добавили, что все беспилотники были направлены на объекты на территории России в рамках попытки Киева осуществить террористическую атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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