Минобороны России показало кадры освобождения Дарьино в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Дарьино дает возможность «контролировать подходы к другому населенному пункту и являющимся плацдармом для действий наших войск на правом берегу», передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что Дарьино освобождала «штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения». Тульские десантники взяли под контроль дамбу, соединяющую правый и левый берега реки Снагость. Стремительная атака была поддержана огнем артиллерии и беспилотниками.

На кадрах с беспилотников, предоставленных военным ведомством, запечатлено уничтожение украинских солдат, а также водружение российскими военными флагов России и воздушно-десантных войск.

«Противник был очень серьезный. Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться», – рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамет. Он сообщил, что «двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», передает «Звезда».

После зачистки домов и прилегающей территории ВСУ были выбиты из основного опорного пункта, который оборудовали в здании почты. ВСУ отошли и «окопались», но их позиции сравняли с землей артиллеристы и операторы ударных БПЛА. Несколько суток ВСУ пытались вновь захватить Дарьино, но украинские атаки были отбиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.