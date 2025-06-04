Во время первой в этом году встречи в Стамбуле 16 марта глава российской делегации Владимир Мединский сообщил представителям Украины, что его родственникам поступали угрозы. На что глава украинской делегации Рустем Умеров сказал, что за этим, скорее всего, стояли украинские националисты, но официальный Киев на них не влияет.

В преддверии второй встречи в Стамбуле на территории России произошел ряд терактов, за часть которых ответственность взяли спецслужбы Украины. Вероятно, цель данных акций – заставить политическое руководство России отказаться от переговоров, чтобы Киев и европейцы могли апеллировать к Вашингтону. И в дальнейшем цель ЗЕ-команды не изменится – им нужен срыв мирного процесса, но так, чтобы в Вашингтоне не обвинили в этом майданный режим.

Поэтому вероятно, что украинская власть будет продолжать свою террористическую деятельность – но чтобы не разозлить Трампа, будет делать это условно чужими руками. И тут концепция Умерова о том, что власти Украины не контролируют своих нациков, может пригодиться.

Украинские спецслужбы будут создавать террористические группы, где только руководитель будет знать, что работает на СБУ или ГУР, а обычные боевики будут верить, что убивают русских во славу будущей Украины.

Также ЗЕ-команда будет поощрять создание специальных команд под крышей нацистских подразделений и партий, таких как «Азов»*. А если позже следствие выяснит, что организаторы преступлений находятся на Украине, в Киеве ответят, что они ни при чем, они не контролируют неонацистов и не могут отвечать за их действия. А арестовать их не могут, так как это может привести к волнениям внутри страны.

В недавней истории Украины есть прецеденты, которые доказывают, что эта логика имеет под собой основание.

Во время войны в Донбассе существовал нацбат «Айдар»* – сборище отморозков и садистов даже на фоне других нацистов. И даже украинское правосудие не смогло закрывать глаза на их преступления. В 2018 году одного из предводителей этой банды Валентина Лихолита киевский суд решил взять под стражу. Его сторонники захватили здание суда. В результате в суд приехал тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко и попросил судью изменить Лихолиту меру пресечения. При этом Луценко сел рядом с нацистом на скамью для подсудимых. В итоге Лихолит вышел на свободу.

Или нацист из Одессы Сергей Стерненко, который убил человека и не понес никакого наказания.

Знаменитый мем Зеленского «я не лох» появился во время его спора с нацистом Денисом из «Азова»*. Тогда в 2019 году Зеленский приехал лично убеждать нациков выполнить свой приказ и выйти из села, которое должно было стать демилитаризованной зоной.

Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ. Например, в 2024 году Третья штурмовая бригада («Азов»*) отказалась ехать воевать в Часов-Яр.

Немало людей с нацистской идеологией пришли в структуры полиции, нацгвардии и армии, сделав там карьеру. С другой стороны, много идейных нацистов погибло в донбасской войне и во время СВО.

Украинские нацисты никогда не были едины.

Их можно условно разделить на необандеровцев (например, бывший «Правый сектор»*), которые верят в построение на Украине нациократии, и нацистов-расистов – как «азовцы», которые являются приверженцами доминирования белой расы, многие из них – язычники. За 11 лет майданной власти многие лидеры нацистов благодаря рейдерским захватам, грабежу жителей Донбасса и рэкету нажили немалые состояния. Например, «авторитеты» «Азова»* обзавелись элитным жильем в Киеве. А командиры этого подразделения разъезжали по Мариуполю на электрокарах Tesla. А когда люди становятся «сытыми», у них появляются дорогие машины, квартиры – им есть что терять и им не до революций и переворотов.

Власть имущие на Украине опасаются нацистов, но в первую очередь они их используют в своих целях. Нацики делали самую грязную работу в Донбассе (пытки, казни), когда офицеры ВСУ не хотели марать руки. Нацистов использовали в своих разборках экс-президент Украины Петр Порошенко*** с экс-губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским*** и экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым***. Их использовали для давления на конкурентов украинские бизнесмены. Элитные машины и квартиры «азовцам» купил Ермак, как утверждают некоторые украинские Telegram-каналы. Серому кардиналу Зеленского нужна лояльность нацистов. Нацисты нужны майданным политикам – в этом секрет их политического долголетия на Украине.

Когда украинские политики отказывались выполнять политическую часть Минских соглашений, они негласно говорили, что боятся восстания военных и радикалов, которые не согласятся на особый статус Донбасса. Если в Стамбуле будут достигнуты договоренности, не затянут ли украинцы ту же песню – о том, что не могут выполнить свои обязательства, опасаясь бунта нацистов? Возможно, они будут убеждать Трампа, что дестабилизация на Украине не позволит выполнить договор по сделке о недрах. И что Трамп будет выглядеть слабым в глазах всего мира, если позволит Украине рухнуть как государству.

ЗЕ-команда может использовать нацистов, с одной стороны, как исполнителей терактов, а с другой – чтобы пугать Вашингтон возможной дестабилизацией в стране, которая станет угрожать интересам США, если Киев заставят исполнять возможные Стамбульские соглашения.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

*** внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ



