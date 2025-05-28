Соловьев рассказал о реакции Умерова на угрозы семье Мединского

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента России Владимир Мединский напрямую поинтересовался у министра обороны Украины Рустема Умерова источником поступающих его семье угроз, передает «Лента.ру». Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи.

По словам Соловьева, Мединский задал Умерову прямой вопрос о том, кто стоит за отправкой угроз. Умеров ответил: «Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши «нацики», мы на них не влияем».

Соловьев отметил, что эта ситуация поднимает вопрос о полномочиях украинской делегации на переговорах, так как они могут не контролировать силовые группы в стране.

Семья советника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.